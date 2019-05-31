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"Продалась сатане": раскрыт страшный секрет Бузовой

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники нашли объяснение жесту, который использует артистка

Ольгу Бузову снова разоблачили. Просмотрев новое видео, которое звезда "Дома-2" опубликовала в соцсети, подписчики решили, что неспроста и в этом ролике звезда использует некий символ.  

Некоторые поинтересовались, что это значит. 

"Обращаюсь к Ольге, которую считаю совершенно милой девушкой, хочу узнать, почему же на всех концертах и на множестве фотографий ее рука показывает знак сатаны, то есть демона – идола ада?", "Оля я все время хотел спросить, почему Вы рукой показываете знак сатаны",

– спросили они у поющей теледивы. Но вместо артистки им ответили другие:

"Потому что она продалась сатане!". "Ей только это и помогает, но всегда это заканчивается печально, за шикарную красивую жизнь все равно чем-то надо будет рассчитаться", "Она не ведает, что творит. Пока ей весело, потом будет печально".   

На видео показано выступление Ольги в столице Молдавии. На сцену теледива вышла в уже ставших привычными для нее трусах и сверкающей блузе с глубоким вырезом на груди. Пока публика неистовствовала, Бузовы вскинула вверх руку и в очередной раз изобразила тот самый знак.

"Сегодня был мой первый концерт в Кишиневе... Вас было так много, несмотря на погоду. Ваша любовь бесценна, не устану повторять, что вы самые лучшие у меня... А сейчас все бегом греться!... Спасибо, что были со мной!" – подписала она ролик.

Мнения поклонников о концерте разошлись. Одни хвалили свою любимицу: "С тобой никакая погода не страшна... Солнышко наше", "Когда ты рядом, даже греться не надо", "Мы тебя любим, наша девочка", "самая искренняя", "Оль, твои концерты самые, самые... Твоя энергетика – просто огонь", "Трудяга", "Улыбаюсь, как дура, и мурашки... энергетика просто с ума сойти", "Очень сильно, ждем новый хит", "Такая счастливая...Прелесть", "Ты шикарная! Добрая и искренняя!!!", "Лучшая", "Как всегда, превосходная", "Удивительный человечек".

Другие негодовали. "А двигается все равно как Буратино", "Бревно", "Оля, ты двигаться не умеешь" "Других можно назвать певцами, а эту больную нет", "Ооо, как посмотреть комменты и сравнить, раньше много было отрицательных теперь одни положительные, наверное, чистят холопы за большие деньги. А что с трусами, животик появился, видать, задумка дизайнера. Неудачная однозначно", – написали они.

Остальные подвели неутешительный итог популярности звезды: "Маленький зал, толпа зомбированных детей и подростков! Бузова идет вперед".  "Даже страшно стало от такого повального поклонения Бузовой! Это ж какой уровень нашей молодежи? Полная деградация?!".

Что же касается таинственного символа, то Ольга на самом деле не раз его использовала. Не так давно, на церемонии вручения премии "Ру-ТВ", позируя фотографам, она так же подняла руку и изобразила его. Случалось это и раньше.

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com

А наряд Бузовой, как и ее пение в последнее время все больше нервирует публику. Не восхищает и манера поведения артистки.

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Полина ДОРОЖКИНА
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