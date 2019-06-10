"Верни, как было": сутулая Водонаева без груди напугала публику

Экс-участница телестройки избавилась от главного достоинства

Популярность к Алене Водонаевой пришла после того, как она засветилась в телевизионном проекте "Дом-2".

После появления красотки на экране за ней прочно закрепилась звание обладательницы роскошной груди. Сама Алена ни капли не скромничала, выставляя свое достоинство напоказ. Однако последнее время она гораздо чаще появляется в пуританских нарядах. А сегодня и вовсе спрятала свой главный козырь.

В своем Instagram Водонаева разместила снимок, на котором она запечатлена в красно-сером платье с довольно-таки глубоким декольте, вот только грудь совсем не просматривается. Ее Алена спрятала.

"Грудь у меня очень странный предмет. Вроде бы есть, а вроде и нет",

– озаглавила фото экс-участница телестройки (орфография и пунктуация авторские). Поклонники забеспокоились.

"Ну блин, ну вы че..где грудь красивая)", – разочаровано поинтересовался один из них.

Однако обмануть зрение самых зорких не удалось. Они быстро разгадали фотозагадку.

"Алена, просто не сутулься... ", "Титенька?!? Верни как было",

– взмолили фанаты.

"Двоякое отношение к тебе, Алена) одновременно....и восхитительна и отталкивающая)))....вот прям так и должно быть в женщине)))) ядерная смесь)))) фото бомба", – не то похвалила, не то обругала подписчица.

Впрочем, Водонаева не собирается списывать себя со счетов. Она продолжает подогревать интерес публики. Буквально на прошлой неделе ее сторис пестрили фотографиями в прозрачном белье.