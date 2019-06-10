Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Верни, как было": сутулая Водонаева без груди напугала публику

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-участница телестройки избавилась от главного достоинства

Популярность к Алене Водонаевой пришла после того, как она засветилась в телевизионном проекте "Дом-2". 

После появления красотки на экране за ней прочно закрепилась звание обладательницы роскошной груди. Сама Алена ни капли не скромничала, выставляя свое достоинство напоказ. Однако последнее время она гораздо чаще появляется в пуританских нарядах. А сегодня и вовсе спрятала свой главный козырь. 

В своем Instagram Водонаева разместила снимок, на котором она запечатлена в красно-сером платье с довольно-таки глубоким декольте, вот только грудь совсем не просматривается. Ее Алена спрятала. 

"Грудь у меня очень странный предмет. Вроде бы есть, а вроде и нет",

озаглавила фото экс-участница телестройки (орфография и пунктуация авторские). Поклонники забеспокоились. 

"Ну блин, ну вы че..где грудь красивая)", – разочаровано поинтересовался один из них.

Однако обмануть зрение самых зорких не удалось. Они быстро разгадали фотозагадку. 

"Алена, просто не сутулься... ", "Титенька?!? Верни как было",

– взмолили фанаты. 

"Двоякое отношение к тебе, Алена) одновременно....и восхитительна и отталкивающая)))....вот прям так и должно быть в женщине)))) ядерная смесь)))) фото бомба", – не то похвалила, не то обругала подписчица.

Впрочем, Водонаева не собирается списывать себя со счетов. Она продолжает подогревать интерес публики. Буквально на прошлой неделе ее сторис пестрили фотографиями в прозрачном белье. 

Фоторепортаж
Жара: самые горячие звезды "Дома-2"
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/ Марта Соболевская. Фото: instagram.com/martasobol Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Александра Скородумова. Фото: vk.com/id84305924 Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой Анастасия Ковалёва. Фото: instagram.com/kovaleva_new Нелли Ермолаева. Фото: instagram.com/ermolaevanelly +4
Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Закопать топор войны: Вашингтон подал сигналы о примирении с Москвой

Американцы делают невнятные "кивки", но Россия ждет "конкретных дел"

Настроены решительно: Россию избавят от санкционной блокады

В Европе все чаще звучат призывы о прекращении действий ограничительных мер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей