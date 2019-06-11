Ведущая "Дома-2" сравнила мужа с животным

Знаменитость не против выйти замуж еще раз

Ольга Орлова часто общается с поклонниками в социальных сетях. Один из них спросил у ведущей, собирается ли она заводить еще одно домашнее животное.

"Хотелось бы завести мужа",

– ответила ведущая "Дома-2".

Ольга Орлова была замужем только один раз, и то недолго: с бизнесменом Александром Кармановым она развелась после трех лет брака. С бывшим супругом ей удалось сохранить хорошие отношения ради сына Артема. Мальчика бывшая солистка группы "Блестящие" показывает редко, стараясь оберегать свою личную жизнь.

По слухам, у звезды было несколько коротких романов, которые не закончились ничем серьезным. В Instagram Орлова часто рассуждает об отношениях – делится мнением о ревности, замужестве и мечтами найти того самого, единственного.

А пока все свободное время посвящает защите животных: Ольга Орлова помогает приютам, постоянно выкладывает снимки тех кошек и собак, которым нужно помочь, а некоторых и вовсе забирает к себе домой.

Единственный мужчина, которого подозревают в связи с Орловой, – ее соведущий по "Дому-2" Влад Кадони. Они проводят много времени на работе в телепроекте и успели наладить отношения: певица позволяет себе складывать ноги на него, а он признается, что считает коллегу очень сексуальной.