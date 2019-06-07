"Щелку видно": из-за видео с Бузовой разгорелся скандал

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Ольга Бузова на днях представила свой новый хит. Клип на песню "Водица" за три дня посмотрели почти 2,7 млн раз. Ажиотаж вокруг нового творчества ведущей "Дома-2" не утихает: композиция лидирует в одном из российских чартов, более того, Бузова установила новый рекорд – стала единственным исполнителем, который 21 раз возглавлял рейтинг "iTunes".
Подписчики Ольги уже нашли объяснение такого успеху: они уверены, что все смотрят видео только затем, чтобы посмеяться над артисткой, а никак не из-за любви к ней.
"Посмотрела клип из-за комментариев. Ну начало конечно треш, этот наряд в бассейне не очень, ощущение что щелку видно. <…> Потом все песни о бывшем муже...", "Песня дерьмо, клип плагиат, а ты Оля безголосая фанерщица, а просмотры эти ради любопытства, да и поржать над тобой!", "Я смотрела этот клип только потому, что меня он зомбировал. Такого тупического и бездарного клипа я не видела, два слова и два звука...",
– резко высказались поклонники.
В провале певицы уверены и пользователи YouTube: девушки поставили множество отрицательных отзывов, а самые оригинальные комментаторы даже начали сочинять про Ольгу стихи.
"Когда тебе за тридцать,
Но в голове водица,
Ты – дичь, а не певица,
Пора остановиться",
– написал зритель.
Также Ольгу Бузова многократно обвиняли в плагиате. В апреле 2018 г. Дженнифер Лопес выпустила клип, где сначала предстает в образе королевы, а потом танцует в воде в необычном головном уборе – все то же самое нашли и в видео звезды из "Дома-2".
Не обошлось и без критики внешности певицы. Откровенные наряды и обработка в фотошопе не остались незамеченными.
"Как кукла, такая не естественная....как жаль, такая молодая, а уже вся надутая", "Где грудь потеряла?", "Что с прической", "Один фотошоп сплошной",
– написали пользователи.
Презентация новой песни тоже стала настоящим событием. Радостная Ольга Бузова так разоткровенничалась, что выдала свою интимную тайну.
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