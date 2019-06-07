"Щелку видно": из-за видео с Бузовой разгорелся скандал

На артистку вылились потоки оскорблений

Ольга Бузова на днях представила свой новый хит. Клип на песню "Водица" за три дня посмотрели почти 2,7 млн раз. Ажиотаж вокруг нового творчества ведущей "Дома-2" не утихает: композиция лидирует в одном из российских чартов, более того, Бузова установила новый рекорд – стала единственным исполнителем, который 21 раз возглавлял рейтинг "iTunes".

Подписчики Ольги уже нашли объяснение такого успеху: они уверены, что все смотрят видео только затем, чтобы посмеяться над артисткой, а никак не из-за любви к ней.

"Посмотрела клип из-за комментариев. Ну начало конечно треш, этот наряд в бассейне не очень, ощущение что щелку видно. <…> Потом все песни о бывшем муже...", "Песня дерьмо, клип плагиат, а ты Оля безголосая фанерщица, а просмотры эти ради любопытства, да и поржать над тобой!", "Я смотрела этот клип только потому, что меня он зомбировал. Такого тупического и бездарного клипа я не видела, два слова и два звука...",

– резко высказались поклонники.

В провале певицы уверены и пользователи YouTube: девушки поставили множество отрицательных отзывов, а самые оригинальные комментаторы даже начали сочинять про Ольгу стихи.

"Когда тебе за тридцать,

Но в голове водица,

Ты – дичь, а не певица,

Пора остановиться",

– написал зритель.

Также Ольгу Бузова многократно обвиняли в плагиате. В апреле 2018 г. Дженнифер Лопес выпустила клип, где сначала предстает в образе королевы, а потом танцует в воде в необычном головном уборе – все то же самое нашли и в видео звезды из "Дома-2".

Не обошлось и без критики внешности певицы. Откровенные наряды и обработка в фотошопе не остались незамеченными.

"Как кукла, такая не естественная....как жаль, такая молодая, а уже вся надутая", "Где грудь потеряла?", "Что с прической", "Один фотошоп сплошной",

– написали пользователи.

Презентация новой песни тоже стала настоящим событием. Радостная Ольга Бузова так разоткровенничалась, что выдала свою интимную тайну.