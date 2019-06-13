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Раздетая Бузова нашла место для интима

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Поющая телеведущая отправилась в Турцию

Ольга Бузова прилетела в теплые края дать очередной концерт. Однако в голове у нее совсем другое. Артистка мечтает об интимном и даже нашла место для этого, о чем и сообщила под фото, опубликованном в соцсети звезда "Дома-2", на котором показана в откровенном бикини.

"Если бы у меня был парень, то на этом балконе был бы самый долгий поцелуй. А так, я сегодня чилю в номере, набираюсь сил, и готовлюсь к вечернему концерту. Жду всех своих", – написала она.

Ольга Бузова снимает клипы, посещает светские тусовки, ведет "Дом-2" и выступает на сцене – успевает все. Вот и в Турцию она прилетела работать А перед этим расслабилась в одном из местных отелей.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Поклонники, увидев пост артистки, разделились на два лагеря. Одни, указав на недостатки во внешности и личной жизни Ольги, упрекали:

"Все хорошо... Только грудь осталось доделать", Когда сиськи вырастут???", "Какая же ты страшная", "Если бы тебе нужен был парень, то он бы у тебя уже был", "Вы сами говорили, что у Вас есть вторая половинка", "Ты завралась или как?", "Какой тебе уже парень-то в 33. Давно пора мужика завести, пока еще не потеряла товарный вид", "Скоро 40 лет, а все такая же тупица, в голове водица", "Какие-то труселя с эффектом отвисшей ...опы... Неудачный купальник", "С фотошопом перебор", "Ты одежду носишь вообще?",  "Опять ...опа в кадре!!! Да где же чувство такта и совесть!!!", "Опять ...опу выставила! Ну точно озабоченная!!!!!!!!!!", "Кому ты нужна, позорище", "Ты бы трусы еще до затылка натянула".   

Другие, напротив, хвалили артистку. "Шикарная", "Сногсшибательная девушка", "Вы такая красивая и уверенная в себе", "Ой да классная", "Ты супер", "Огонь", – восхищались они и желали ей творческих успехов.

Остальные ругали за выступления: "Глупенькие песенки будете распевать, без смысла, без темы. Не надоело ещё?", "Как же ты уже достала...", "Бездарность". 

Позже Бузова выложила в Instagram еще кадр. В нем она показана в объятиях известного хоккеиста. "Когда @aleksandrovechkinofficial танцует под Бузову 👻 Люблююююю", – призналась Ольга. Однако пользователям это пришлось не по вкусу.: "Зачем его любить, у него жена есть", "Господи, ко всем мужикам липнет, уж пора своего завести, "прекрасная ты наша". 

Ранее Бузова шумно отметила интимный успех. С царским размахом презентовав новый клип на песню "Водица", она дала понять, что довольна творчеством и счастлива в личной жизни.

Фоторепортаж
Ольга Бузова перестала скрывать свою любовь
+
Полина ДОРОЖКИНА
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