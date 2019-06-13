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"Всем на зависть": ведущая "Дома-2" удивила фигурой без фотошопа

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Знаменитость не стесняется раздеваться перед камерой

Телеведущая Ольга Орлова поделилась снимком без одежды. Черный купальник выгодно подчеркнул все достоинства звезды, подписчики даже начали подозревать, что девушка использовала фотошоп. Преданные поклонники уверяют, что тело у Орловой действительно идеальное, а в одной из передач она доказала, что ее талия не превышает 60 сантиметров.

"Фигура бомбическая!", "Мэрилин Монро, красота на все времена", "Выглядите всем на зависть", "Талию можно было и посильнее отфотошопить", "В "Секрете на миллион" измеряли талию – 60 см, так что спите спокойно", "Красивая, молодая старушечка",

– прокомментировали подписчики.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

Сама Ольга о своей фигуре ничего не написала, зато сразу начала оправдываться за фото с отдыха, объясняя, как тяжело ей в московской жаре: "аномальная жара в Москве. Жаль, моря нет... P.S. Фото не свежее, так что не нужно писать, что я всё время отдыхаю".

Ведущая "Дома-2" действительно некогда расслабляться. Она всячески соблазняет своего коллегу Влада Кадони эротичными нарядами и делится своими мыслями о замужестве. Знаменитость призналась, что мечтает завести мужа вместо животного. 

Дарья ПЕТРОВА
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