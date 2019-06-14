"Тяжело даже ходить": звезда "Дома-2" жутко растолстела

Участница реалити-шоу потрясена своим большим весом

Сашу Черно никогда не беспокоили ее пышные формы. Она не отказывала себе в еде и спокойно говорила о том, что поправилась. Но, встав на весы, девушка увидела, что растолстела чрезмерно, и сильно расстроилась.

"Слезы наворачивались на глаза... Я такая идиотка. Можно весить 80 килограммов, 100 и даже 120 и быть соблазнительной милой пышкой. Но не 140",

– поделилась переживаниями она, цитирует StarHit И добавила:

"Мне в последнее время тяжело было даже ходить, я начала понимать, что я потихоньку превращаюсь в кусок сала. Жир овладел мной и моим разумом. Нужно было срочно спасать ситуацию".

Участница "Дома-2" села на диету, которую ей посоветовал коллега по телестройке Роман Капаклы. По ней Черно может есть любимые сладости – "печеньки, крем с торта, газировку", – но должна полностью отказаться от белка – его нельзя употреблять "ни в каком виде абсолютно".

Подписчиков соцсети буквально шокировал выбранный Сашей способ похудеть. "Белок – основа при похудении, как его можно исключить и заменить печеньем? Не надо сходить с ума, возьмите себя в руки, сократите калорийность пищи. Нет другого способа сбросить вес, кроме как меньше есть", – посоветовали они девушке.

Но она верит, что именно так удастся похудеть. В этом ее поддерживает возлюбленный – Иосиф Оганесян, – он не против любых методов, которые девушка применит, чтобы лучше чувствовать себя.

В Instagram появилось видео того, как участница телестройки сбрасывает вес. "Первый день диеты Саши Черно... Полет нормальный, отвес 800 граммов!" – сообщается под роликом.

У пользователей это вызвало разные чувства. Они высказались резко: "Заняться не чем, вот и ходит сланяется, от холодильника к холодильнику, дайте ей лопату, пусть котлован целый день роет, от усталости и жрать не захочется", "Без печенюшек и шоколадок можно спокойно прожить, лучше бы суп три раза в день ела и голодная бы не была и в весе не прибавляла. А то нажрется не пойми чего – и на кровать", "Жирная черно загрустила жрать хочет можно подумать что кто то поверит что она батон колбасы под кровать не спрятала на ночь".

Ранее Черно не раз говорила, что каждый может выглядеть так, как ему нравится. И сама, как заявила недавно, не мечтает стать фитоняшкой, ведь довольна собственной внешностью. И она, и ее любимый не прочь вкусно поесть. Девушка спокойно относилась к тому, что поправилась, называя идеальным для себя вес в 100 килограммов.