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В трусах и без Богомолова: Собчак вышла в свет с другим

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
В личной жизни популярной телеведущей произошли большие перемены

Ксения Собчак появилась на фестивале "Кинотавр" без возлюбленного. Пока Константин Богомолов делится фотографиями из Москвы, знаменитость развлекает в Сочи вместе с Игорем Верником.

На красной коровой дорожке они появились, держась за руки, а после сфотографировались в объятиях друг друга. Без внимания пользователей не остался и наряд Ксении: полупрозрачное черное платье обнажало грудь и демонстрировало ноги телеведущей.

"Хорошо хоть трусы одела!", "И платье не в тему! И сама не красавица! Противная баба!", "Почему с Верником?", "А Богомолов где?", "Подъюбник забыла надеть– трусы то видно!", "Это точно платье?", "Ничего себе так горячо за ручки держатся, а что муж не против?",

– раскритиковали Ксению.

Муж телеведущей точно не против, ведь с 9 июня Виторган и Собчак официально не муж и жена. А вот нынешнему возлюбленному есть, о чем беспокоится: подписчики считают, что журналистка и Игорь Верник отлично смотрятся вместе:

"Верник – красавчик", "Вау, какая пара! А вы что, вместе?", "Очаровательны", "Скоро замуж?", "Вы мутите теперь?", "Выход с Верником – круто!"

Сопровождает Ксению в поездке не только Верник, но и ее сын. Телеведущая, похоже, счастлива проводить с Платоном много времени: она часто выкладывает фотографии и видео с наследником, демонстрируя его способности.

Скриншот instagram.com/xenia_sobchak

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Дарья ПЕТРОВА
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