На светском мероприятии экс-супруги не замечали друг друга

Ксения Собчак и Максим Виторган засветились на фестивале "Кинотавр". Телеведущую сопровождал режиссер Константин Богомолов, с которым ей приписывают роман. Актер прибыл один. Бывшие муж и жена, находясь почти рядом, даже не поздоровались, хотя поддерживают отношения и сына воспитывают вместе.

Светская львица при этом блистала в легком платье с голой спиной. Она постоянно что-то нежно шептала спутнику и выглядела абсолютно счастливой. А ее экс-супруг стоял поодаль и нервно курил, отмечает сайт "Комсомольская правда".

При этом Ксения сказала фотокорреспондентам, чтобы те не снимали ее. О том же попросил и Константин. Видимо, парочке надоело повышенное внимание журналистов.

Через какое-то время Богомолов и Собчак ушли с вечеринки. Почти вслед за ними покинул мероприятие и Виторган.

Ранее "блондинка в шоколаде" разместила в Instagram снимок на котором показано, как она собиралась на церемонию награждения лучших короткометражных фильмов. "Готовлюсь на очередной вечерних выход. В рамках #Кинотавр2019", – сообщила Ксения под кадром.

Поклонники по достоинству оценили старания звезды. "Очень элегантна и красива", "Класс", "На принцессу Леди Ди похожа", "Шикарная", "Вы обворожительны", – осыпали ее комплиментами.

Максим Виторган опубликовал шутливое фото с мероприятия. И так же с юмором подписал: "Когда неудачно пытался намекнуть на 30-летие Кинотавра".

Его поклонников это не оставило равнодушными. "Дура Собчак бросить такого мужчину...", "Макс, это похоже на сексуальный намек, типа, ты в Сочи и готов на многое", – откликнулись они.

Ранее Собчак удивила многих, показавшись на том же "Кинотавре" в Сочи с известным актером Игорем Верником. Они появились, держась за руки и фотографировались обнявшись.



Недавно известная телеведущая призналась, что официально развелась с актером. Но об отношених с режиссером, которого все привыкли считать ее любовником, умолчала.