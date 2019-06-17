Дружбе конец: Собчак оскандалилась после фото любовника с другой

Телеведущая рискует потерять подругу

Ксения Собчак осталась недовольна тем, что их снимок с Константином Богомоловым появился на обложке популярного журнала. Пикантности ситуации добавляет то, что руководит изданием подруга журналистки – бывшая жена Федора Бондарчука Светлана.

"Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения, прежде чем ставить на обложку",

– резко высказалась Ксения.

Журналисты начали оправдываться перед звездой, объясняя, что Собчак и Богомолов сами позировали перед камерой, а к их паре вся редакция относится с большой любовью. Таких объяснений бывшей ведущей "Дома-2" не хватило – она продолжила выяснять отношения в Instagram.

Возможно, публикация послужила только поводом для ссоры, а обиду Собчак затаила еще тогда, когда Светлана и Константин проводили время вместе, наслаждаясь вином. Отразиться ли эта ситуация на дружбе Бондарчук и Собчак, не ясно.

Пользователи встали на защиту журнала. А фото Собчак и Богомолова на них впечатления не произвело.

"Убийственный взгляд Богомолова", "Поменяла в браке мужчину и чуть развелась, сразу на обложку с новым", "Фу, какой он неприятный", "Пара для кентавра", "Такого мужика променять на этого вот",

– обсудили пользователи в комментариях.