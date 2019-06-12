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"Всегда пыталась меня унизить": Волочкова катком прошлась по Собчак

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая решила попиариться за ее счет, считает эпатажная балерина

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова никак не может забыть про конфликт с телеведущей Ксенией Собчак. По ее словам, ранее они не были ни друзьями, ни врагами. Однако, как предположила балерина, Собчак решила попиариться на ее имени.

"Ксения всегда пыталась меня унизить… А все подколы Ксении в мой адрес, как мне кажется, ее саму и унижают", -– цитирует Волочкову портал Teleprogramma.pro.

Напомним, отношения двух звезд испортились после скандального интервью. Во время него Волочкова пустила Собчак на свою виллу и даже вместе с ней попарилась в бане. Но, как потом утверждала "царица шпагатов", она нашла одну из скрытых камер с микрофоном.

Также за балерину вступились и поклонники ее таланта, которые "наехали" на Собчак и попросили оставить личную жизнь Волочковой в покое.

Интересно, ответит ли сейчас светская львица на обвинения злопамятной балерины или же в этом споре двух звезд будет поставлена точка.


Андрей ДОВЛАТОВ
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