"Противненько": Собчак разнесли за грязные трусы Волочковой

Светской львице припомнили все грехи

Римские каникулы теледивы и кандидата в президенты омрачились – в Сети Ксению поливают грязью.

Сейчас Собчак наслаждается Италией. Сначала она прибыла в Рим, дальше в планах – Венеция. Правда, живописными видами Ксения подписчиков не балует. В ее Instagram появляются в основном селфи, которые публика с увлечением обсуждает, выискивая все новые недостатки во внешности знаменитости.

На одном из свежих фото Собчак показалась в больших очках.

"Рим прекрасен ,но Венеция ,уверена, будет не хуже", – написала она.

Пользователи не упустили случая высказаться. Многие раскритиковали лицо светской львицы, грубо заявив, что она переборщила с косметическими инъекциями. Другие осудили грязные волосы красотки. К хору недовольных присоединились и те, у кого еще свежо в памяти скандальное интервью с балериной Анастасией Волочковой. Ксению умоляют оставить в покое грязное белье эпатажной танцовщицы. Напомним, Настя не раз после встречи с Собчак на своей роскошной вилле рассказывала, как была шокирована ее поведением. Пристыдили Ксению и под последним фото, где она вальяжно раскинулась на капоте авто с букетом цветом. Комментаторы нашли неуместными подобные фото на фоне трагедии в Шереметьево (орфография и пунктуация сохранены).

"У тебя ни стыда ни совести", "Противненько смотреть на такие фото, когда вся страна переживает такое горе , когда люди заживо сгорели в самолете))))))) а ещё в Президенты метила!!!!!!! А мы ещё и голосовали!!!", "Ксения, а почему вы постоянно стираете грязное белье Анастасии Волочковой? Приезжайте на в Омск у нас тоже достаточно грязных трусов для вас и мы ждем вас в гости", "А что с ротом?", "Роту перекосило)))" "одна половина губы висит. Шторкой", "Эффект грязных волос у Волочковой позаимствовали?"

– высказались они.