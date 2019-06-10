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"Отвратительная возня": любовника Собчак заставили каяться прилюдно

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Один из фильмов режиссера обидел знаменитых супругов

Кинофестиваль "Кинотавр", стартовавший в Сочи в 30-й раз, не обошелся без скандалов. Главным героем конфликта оказался Константин Богомолов: его и Ксению Собчак посадили в зале рядом со знаменитыми супругами – Оксаной Лаврентьевой, колумнистом и бизнесвумен, и писателем Александром Цыпкиным.

Отношения между ними стали напряженными в 2018 г., когда режиссер снял фильм-пародию, в которой высмеивал и Лаврентьеву. По сюжету, дама встречает на улице кота, относит его к себе в квартиру, в после нанимает для него стилиста. Это зрелище не произвело впечатления на светскую львицу – пара затаила обиду на Константина.

Неожиданная встреча подтолкнула Богомолова к тому, чтобы извиниться. Однако женщину покаяние не тронуло, а причину объяснил ее супруг в Instagram.

"На "Кинотавре" нас посадили рядом с Ксюшей Собчак и Костей Богомоловым. После церемонии Костя попросил прощения за ту ситуацию, сказал, что уважает нас и не хотел обидеть, но не успел я открыть рот, наша Дайнерис (так он назвал свою супругу – прим. ред.) высказалась раньше. "Вы же нас публично оскорбили, наверное, извинения должны быть публичные",

– написал Цыпкин.

От публичноых извинений Богомолов отказался, заявив, что фильм – это искусство и "территория капустника". Но затем, похоже, передумал и посвятил Лаврентьевой пост в социальных сетях. В тексте он объяснил, что чувствовал напряженную атмосферу и решил исправить положение. От его личных извинений девушка резко отказалась, отмечает "Пятый канал".

"Оксана сказала, что извинения должны быть публичны. Я сначала пожал плечами – мол вины не чувствую, но обидеть не хотел. И пошёл. А потом прочитал Сашу в инстаграмме – вольное изложение личного разговора – и понял, что не прав: Саше и Оксане важно именно публичное, а не личное",

– сообщил Богомолов в соцсети.

Публичное покаяние режиссера инцидент исчерпало – пара все-таки приняла извинения. А вот подписчики возлюбленного Ксении Собчак считают, что пара повела себя странно, да и сам Константин извинился с издевкой.

"Извинения какие-то неискренние, что ли. Опять пытаетесь их принизить", "Вы мастер провокаций", "Оксана умом-то не отличается", "Отвратительная возня",

прокомментировали подписчики.

Напомним, недавно Константин Богомолов получил высокую должность. 

Дарья ПЕТРОВА
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