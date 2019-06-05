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"Придурковатый вид": жену Преснякова обругали в Сети

Наталья Подольская. Фото: www.globallookpress.com
Внешность и творчество певицы часто подвергается нападкам

Наталья Подольская поделилась с подписчиками летней фотографией в ярком платье. Вид стройной улыбающейся девушки не дает покоя завистникам, им кажется, что артистка выглядит не лучшим образом.

"Придурковатый вид", "Отстой", "Настоящая пацанка", "Ну почему всегда бейсболка?", "Подросток",

– раскритиковали пользователи.

Кто-то, наоборот, находит, что Подольская выгляди гораздо моложе своего возраста, обладает естественной красотой и идеальной фигурой.

"Красоточка" "Как школьница", "Такая девочка", "Классный наряд! Вы вся такая летняя", "Очень крутая",

– комментировали подписчики.

Фигура жены Владимира Преснякова часто становится предметом обсуждений. Наталью критикуют не за набранный вес, а, наоборот, за излишнюю худобу. Поклонники уверены, что Подольской может грозить анорексия.

А пару недель назад артистка оказалась в центре скандала из-за выхода новой песни.

"Сегодня на всех цифровых площадках вышла моя новая песня КАК НА ВОЙНЕ!",

– поделилась тогда артистка.

Поклонники были в шоке от того, что певица присвоила себе песню группы "Агата Кристи". Именно эти музыканты первыми исполнили ее в середине 90-х годов.

"С чего вдруг она новая", "Твоя новая песня"? Натали, ты что-то попутала", "Не надо посягать на святое и трогать песни "Агаты", "Больше петь нечего?", "Это старая песня, зачем писать, что она новая?", "Бездарное исполнение легендарной песни!",

– осудили Подольскую. 

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