Жена мерзнущего на заработках Преснякова мучится от безделья

Супруг преодолевает трудности, а певица не знает, чем заняться

Владимир Пресняков, несмотря на капризы природы, продолжает пополнять семейный бюджет. А его вторая половинка Наталья Подольская изнывает от праздного времяпровождения и, не стесняясь, призналась в этом.

"Думаем, чем заняться..."

– сообщила она под фото, размещенным в соцсети. Мнения подписчиков разделились.

Одни благосклонно отнеслись к растерянности молодой артистки – порадовались за нее, дали советы и предложили помощь. "Какая прелесть, вы в Марбелье! С удовольствием вам помогу с организацией досуга", "А что, разве нечем, в голову ничего не идет? Тогда отдыхайте, набирайтесь сил!", "Можно в прорубь... Ну, или помедитировать, или не медитировать, главное – дышать полной грудью", "Книгу интересную почитать", – написали добряки.

Более строгие, будто возмутившись, что Наталья "снова в Испании", потребовали: "На работу, на работу!"

Тем временем муж Подольской знает, что делать. В желании заработать побольше, чтобы ни молодая супруга, ни их сын ни в чем не нуждались, он готов даже замерзать.

Сейчас он на гастролях в Омске, где -35°C. Певец испытывает "бодрячок, просто супер". По словам Владимира, "все насыщаются клетки", он бы "даже облился и искупался".

Фанаты отметили, что "Сибирь – она такая, на Алтае местами до -47°C", но Пресняков желанный гость во многих городах края ("Мы Вас так ждали! -35°C нипочем"). Они похвалили артиста и пожелали ему:

"Привет от Омичей!.. Вы молодцом!", "Владимир, Вы почти сибиряк... уважаю, что не испугался мороза и приехал поднять нам настроение!", "Володя супер", "Не мерзните", "Горло берегите, пожалуйста, вам же петь сегодня!"

Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская поженились 5 июня 2010 г., а ровно через пять лет, день в день, у них родился сын Артемий – второй ребенок артиста и первый у его нынешней жены. Молодая певица на два года уходила в декретный отпуск, все силы и внимание уделяя воспитанию малыша, а затем вернулась на сцену.