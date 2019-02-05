Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Жена мерзнущего на заработках Преснякова мучится от безделья

Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya
Супруг преодолевает трудности, а певица не знает, чем заняться

Владимир Пресняков, несмотря на капризы природы, продолжает пополнять семейный бюджет. А его вторая половинка Наталья Подольская изнывает от праздного времяпровождения и, не стесняясь, призналась в этом.

"Думаем, чем заняться..."

– сообщила она под фото, размещенным в соцсети. Мнения подписчиков разделились.

Одни благосклонно отнеслись к растерянности молодой артистки – порадовались за нее, дали советы и предложили помощь. "Какая прелесть, вы в Марбелье! С удовольствием вам помогу с организацией досуга", "А что, разве нечем, в голову ничего не идет? Тогда отдыхайте, набирайтесь сил!", "Можно в прорубь... Ну, или помедитировать, или не медитировать, главное – дышать полной грудью", "Книгу интересную почитать", – написали добряки.

Более строгие, будто возмутившись, что Наталья "снова в Испании", потребовали: "На работу, на работу!" 

Тем временем муж Подольской знает, что делать. В желании заработать побольше, чтобы ни молодая супруга, ни их сын ни в чем не нуждались, он готов даже замерзать.

Сейчас он на гастролях в Омске, где -35°C. Певец испытывает "бодрячок, просто супер". По словам Владимира, "все насыщаются клетки", он бы "даже облился и искупался".

Фанаты отметили, что "Сибирь – она такая, на Алтае местами до -47°C", но Пресняков желанный гость во многих городах края ("Мы Вас так ждали! -35°C нипочем"). Они похвалили артиста и пожелали ему:

"Привет от Омичей!.. Вы молодцом!", "Владимир, Вы почти сибиряк... уважаю, что не испугался мороза и приехал поднять нам настроение!", "Володя супер", "Не мерзните", "Горло берегите, пожалуйста, вам же петь сегодня!" 

Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская поженились 5 июня 2010 г., а ровно через пять лет, день в день, у них родился сын Артемий – второй ребенок артиста и первый у его нынешней жены. Молодая певица на два года уходила в декретный отпуск, все силы и внимание уделяя воспитанию малыша, а затем вернулась на сцену.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей