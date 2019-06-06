"Старая и страшная": звезды обозлились на Собчак после грязных историй

Телеведущую раскритиковали за внешность и недостойное поведение

В последнее время Ксения Собчак постоянно подвергается нападкам как от подписчиков, так и от друзей. Новый пост журналистки вызвал бурные обсуждения в Instagram.

"Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит, что ты приобрела врага. Я больше чем это. Я по-прежнему хочу, чтобы ты смеялась и веселилась, просто не со мной. Но именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги. И, наоборот, лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок – верный признак "Шарикова",

– поделилась мудростью Собчак.

Юрист и телеведущая Катя Гордон не сдержалась и прокомментировала:

"Ксюш, вероятно пора принять то, что ты старая, страшная и не очень удачливая...я смогла...а ты?",

Подписчики, которые и сами частенько оскорбляли Собчак, на этот раз встали на сторону бывшей ведущей "Дома-2". Они считают высказывание Гордон недопустимым.

"Катя, зачем вы так?", "Ксения сделала вас 10 лет назад и сейчас делает", "Вас взломали или Вы навеселе?", "Как-то Вы низко написали… неожиданно от Вас", "Пишете Вы, а стыдно всем, кто читает",

– ответили защитники Ксении Анатольевны.

Пользователи также заметили, что сама Собчак частенько льет грязь на своих приятелей. Комментаторы вспомнили интервью с Анастасией Волочковой, когда журналистка начала обыскивать ее дом, неприятную ситуацию с Ольгой Бузовой, за которую Собчак до сих пор приходится оправдываться. Даже подруги Ксении отвернулись от нее после скандального видео.

"Не о Бузовой ли речь?", "Ксения, а Вы не льете грязь на своих друзей?", "Вот Вы, Ксения, как раз и мастер лить грязь на окружающих", "Это высказывание не про Вас", "Очередная подруженция открыла свои глаза на вас?",

– написали пользователи.