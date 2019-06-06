Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Старая и страшная": звезды обозлились на Собчак после грязных историй

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущую раскритиковали за внешность и недостойное поведение

В последнее время Ксения Собчак постоянно подвергается нападкам как от подписчиков, так и от друзей. Новый пост журналистки вызвал бурные обсуждения в Instagram.

"Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит, что ты приобрела врага. Я больше чем это. Я по-прежнему хочу, чтобы ты смеялась и веселилась, просто не со мной. Но именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги. И, наоборот, лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок – верный признак "Шарикова",

– поделилась мудростью Собчак.

Юрист и телеведущая Катя Гордон не сдержалась и прокомментировала:

"Ксюш, вероятно пора принять то, что ты старая, страшная и не очень удачливая...я смогла...а ты?",


Подписчики, которые и сами частенько оскорбляли Собчак, на этот раз встали на сторону бывшей ведущей "Дома-2". Они считают высказывание Гордон недопустимым.

"Катя, зачем вы так?", "Ксения сделала вас 10 лет назад и сейчас делает", "Вас взломали или Вы навеселе?", "Как-то Вы низко написали… неожиданно от Вас", "Пишете Вы, а стыдно всем, кто читает",

– ответили защитники Ксении Анатольевны.

Пользователи также заметили, что сама Собчак частенько льет грязь на своих приятелей. Комментаторы вспомнили интервью с Анастасией Волочковой, когда журналистка начала обыскивать ее дом, неприятную ситуацию с Ольгой Бузовой, за которую Собчак до сих пор приходится оправдываться. Даже подруги Ксении отвернулись от нее после скандального видео.

"Не о Бузовой ли речь?", "Ксения, а Вы не льете грязь на своих друзей?", "Вот Вы, Ксения, как раз и мастер лить грязь на окружающих", "Это высказывание не про Вас", "Очередная подруженция открыла свои глаза на вас?",

– написали пользователи. 

Фоторепортаж
Собчак просила подписаться за нее
Фото: пресс-служба "Геликон-опера" Фото: пресс-служба "Геликон-опера" Фото: пресс-служба "Геликон-опера"
Фото: пресс-служба "Геликон-опера" Фото: пресс-служба "Геликон-опера" Фото: пресс-служба "Геликон-опера" Фото: пресс-служба "Геликон-опера" +3
Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Не получится": в Москве охладили пыл Зеленского

Президент Украины погорячился, заявив о переговорах с российским коллегой

Незалежной оставят транзит газа при одном условии

Украинцев попросили больше не таскаться по юристам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей