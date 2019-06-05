"Просто взрыв": Лобода без трусов вышла на пляж

Певица снялась в сексуальном видео

Светлана Лобода представила свой новый клип, который поклонники с нетерпением ждали несколько месяцев. Видео на песню "Пуля-дура" по качеству съемки больше напоминает фильм: полноценный сюжет, красивые костюмы, пейзажи и, конечно, соблазнительное тело Лободы.

Для одной из сцен смелая знаменитость отказалась от нижнего белья. В ролике она прогуливается по берегу моря без трусов, полностью обнажая стройные бедра.

За первые сутки ролик посмотрели около 500 тысяч человек, видео собрало множество восторженных комментариев, в том числе и от звезд. Николай Басков оценил творение Лободу одним из первых: "супер", – лаконично написал артист.

Остальные пользователи высказались шире:

"Это как фильм, мне понравился очень", "Это просто взрыв, вот уже 50-ый раз пересматриваю", "Шедевр", "Бомба", "Круче не бывает", "Невероятно творение", "Мурашки по коже", "Вы очень сексуальная и красивая женщина", "Невозможно оторваться",

Нашлись и те, кто не оценил творчество Светланы: кому-то не понравилась сама песня, кто-то посчитал видео очень скучным.



"Выпендрежа больше, чем пения. Все своего Рамштайна удивляет бешенством", "Клип классный, а песня не очень", "Не впечатлило, длинно и скучно", "Песня крутая, клип не понравился",

– раскритиковали недовольные.

Светлана Лобода не единственная, кто решил порадовать зрителей новым клипом в начале лета. В один день с ней видео выпустила Ольга Бузова, поэтому в Сети уже начали сравнивать два этих ролика. Стоит отметить, что клип ведущей "Дома-2" на песню "Водица" посмотрели в три раза больше человек, но видео Лободы получило больше положительных откликов.

"Почему у Светланы такие крутые клипы, а у Бузовой есть бабки, но у нее водица", "Научите Бузову клипы снимать, а то водица какая-то", "Гораздо лучше Бузовой",

– прокомментировали подписчики Лободы.