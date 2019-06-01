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"Ну ты смелая!": Лобода выставила голый беременный живот

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники наперебой поздравляют певицу

В День защиты детей звезда показала фото, которое обескуражило публику.

В своем Instagram Светлана Лобода выложила кадр, где позирует в леггинсах и лифчике, выставив беременный живот.

Несмотря на подпись: "неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает", не все подписчики поняли, что красотка просто вспоминает время, когда вынашивала младшую дочь. Обрадованные "новостью", они засыпали ее вопросами и поздравлениями (орфография и пунктуация сохранены).

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Вы беременна?! Офигеть", "Здравствуйте Светлана! вы что беременны?" "Шо? Опять беременная?" "Поздравляю вас",

– написали пользователи.

Другие умилились фотографии, а шоумен Максим Галкин оставил комментарий, насмешивший остальных.

"Свет, ну ты смелая! Такое фото Я даже не сразу понял, чьи руки, чьи ноги и чей живот!"

– отметил супруг Примадонны.

"Да, Время летит незаметно! Говорят, быстро растут чужие дети... на самом деле, свои растут ещё быстрее", "Как же идёт беременность", "Какая же вы все таки клёвая!" "Здоровье и счастье вашим девочкам", – отозвались другие.

Ранее Лобода раздразнила фанатов снимком в кожаном купальнике.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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