"Ну ты смелая!": Лобода выставила голый беременный живот

Поклонники наперебой поздравляют певицу

В День защиты детей звезда показала фото, которое обескуражило публику.

В своем Instagram Светлана Лобода выложила кадр, где позирует в леггинсах и лифчике, выставив беременный живот.

Несмотря на подпись: "неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает", не все подписчики поняли, что красотка просто вспоминает время, когда вынашивала младшую дочь. Обрадованные "новостью", они засыпали ее вопросами и поздравлениями (орфография и пунктуация сохранены).

"Вы беременна?! Офигеть", "Здравствуйте Светлана! вы что беременны?" "Шо? Опять беременная?" "Поздравляю вас",

– написали пользователи.

Другие умилились фотографии, а шоумен Максим Галкин оставил комментарий, насмешивший остальных.

"Свет, ну ты смелая! Такое фото Я даже не сразу понял, чьи руки, чьи ноги и чей живот!"

– отметил супруг Примадонны.

"Да, Время летит незаметно! Говорят, быстро растут чужие дети... на самом деле, свои растут ещё быстрее", "Как же идёт беременность", "Какая же вы все таки клёвая!" "Здоровье и счастье вашим девочкам", – отозвались другие.

Ранее Лобода раздразнила фанатов снимком в кожаном купальнике.