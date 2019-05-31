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"Слюнки текут": Лобода в кожаном купальнике вогнала россиян в краску

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица усердно качает пресс

Светлана Лобода призналась, что хочет быть красивой, поэтому активно работает над собой. Поклонники пришли к выводу, что артистка и так прекрасно выглядит.

"Качаю пресс. Хочу быть красивой! Скоро премия @muztv",

– подписала свежий кадр в Instagram Лобода.

Подписчики устроили "конкурс" на самый эффектный комплимент стройной как лань звезде. Одни хвалили ее фигуру, другие модный купальник черного цвета. Третьи принялись спрашивать, как певица поддерживает себя в форме, помимо качания пресса.

"К лету готова", "Вы и так красивы", "Нет, нельзя быть красивой такой!", "Какие формы! Слюнки текут!", "Премия твоя и без пресса", "Куда ещё красивее то!", "Неотразима, Светулик", "Фигура и так огонь!", "Самая сексуальная" – восхитились поклонники.

А ведь Лобода всего чуть больше года назад стала мамой во второй раз. Впрочем, сбросить набранные за время беременности несколько килограммов ей удалось довольно быстро, но певица, как и многие женщины, хочет довести свое прекрасное тело до совершенства.

Знаменитость знает о своих сильных сторонах и с удовольствием показывает все свои достоинства: то надет трусы или мини-шорты и расставит провокационно ноги, то обнажит грудь. 

Полина ИВАНОВА
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