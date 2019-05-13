"40 градусов": Лобода обнажила бюст

Вид певицы опьянил фанатов

Светлана Лобода не прочь пошекотать нервы не только на концертах, но и в соцсетях. Она часто выкладывает соблазнительные, а иногда и чересчур откровенные снимки, что вызывает бурную реакцию поклонников.

Вот и свежий кадр из небольшой фотосессии, опубликованной на странице артистки в Instagram, не стал исключением. На нем исполнительница хитов "Твои глаза" и "Парень" изображена в боди, и не скрывает пикантных деталей – вырез на груди был так глубок и широк, что прелести дамы предстали во всей красе.

Звезда выступила в Минске и, расслабленная и свободная, отправилась передохнуть. Сама Светлана под снимком ничего не написала. Зато фанаты не сдержали чувств.

"40 градусов", "Эмоции переполняют!!! Самая крутая", "Шикарная", "Суперартист", "Красавица с очоровательной фигурой!","Вы лучшая", "Мощнаяэнергетика", "Какая красивая!", "Светлана, Вы невероятная!!!!! Давно не получала столько эмоций от концерта 💗💗💗 Все люди , как люди, а Вы Суперзвезда 🌟🌟🌟 спасибо!!!!! Было🔥🔥🔥🔥🔥", "Нереально красивая", "Спасибо большое!!! Ожидание Вашего выхода стоило того!", "Это было незабываемо!", "💖🔥 были, было круто", "Это было волшебно😚 лучшая", "Спасибо, это было великолепно! ♥️♥️♥️",

– восхищались и благодарили они. Были и недовольные. Одни волновались о дочерях и личной жизни звезды:

"Вот и интересно, кто воспитывает детей", "Да смоталась с Украины вслед за Повалилий, Ани Лорак, дети видят ее только по телевизору, жизнь как шипито – на колесах, мужа нормального нет, одни обоятели... чему ж тут радоваться?"

Другие остались недовольны обнаженкой. "Понимаю есть что показать! Но не всегда же... Нормальной одежды нет у тебя, что ли, Лобода?!" – негодовали такие.

Однако в целом поклонники нередко восхищаются фигурой артистки, смотреть на которую для них – одно удовольствие. Ранее вид Лободы в сексуальном золотом платье вызвал настоящий фурор.

Обнаженную грудь певица показывает с особым удовольствием. Не так давно ее бюст чудом не вывалился из сверкающего блестками платья с глубоким и широким вырезом.