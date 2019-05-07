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Горячая Лобода обнажила бюст в постели

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial
Артистка появилась в откровенном виде

Отдохнув в теплых краях, Светлана Лобода снова принялась за работу. Об этом она сообщила в сторис Instagram, вальяжно раскинувшись на подушках в кровати.  

"Недолго длился отпуск. Но мы счастливы вернуться снова в строй",

– заявила певица, кокетливо подмигнув. При этом выглядела она провокационно: у сверкающего ослепительными блестками платья был такой глубокий и широкий вырез, что удивительно, как оголенная грудь не вывалилась оттуда. 

Фото: https://www.instagram.com/stories/lobodaofficial/

На этом артистка не остановилась. В следующий момент, томно глядя в объектив камеры, она добавила:

"Если ты хочешь иметь сегодня Лободу – приходи на концерт".

Через несколько секунд к звезде присоединилась ее старшая дочь. Светлана изображала нежные поцелуи, а Ева корчила рожицы, высовывая язык и показывая два пальца.

Фото: https://www.instagram.com/stories/lobodaofficial/

Певица активно ведет страницу в Instagram. Накануне она выложила кадр, в котором на черном фоне горит свеча, и поделилась чувствами о трагедии в Шереметьево, где 5 мая при аварийной посадке загорелся самолет и погибли люди – из 78 человек в живых остались только 37, среди жертв есть дети.

"Жуткая трагедия... так близко... все мы ходим под богом, и никто не знает, что будет завтра... сил родным и близким погибших пережить такое горе", – написала она.

Большинство фото и видео, размещенных артисткой в соцсети, не так серьезны и не менее провокационны, чем свежие. Ранее она сняла ролик на берегу моря, который взволновал поклонников. А уж обнаженными прелестями звезда блистала нередко. И чаще фанаты могли видеть ее бюст. Из-за этого певицу не раз называли горячей...

Фоторепортаж
Лобода показалась в странном виде
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Полина ДОРОЖКИНА
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