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Раздевшаяся Лобода вызывала истерику у россиян

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица сняла сногсшибательный ролик на берегу моря

Светлана Лобода, как и другие звезды, наслаждается солнцем в теплых краях, а заодно успевает делиться с поклонниками яркими постами в соцсетях. Так, артистка, выложила в Instagram, видео, которое всполошило россиян, подписанных на нее.

"Солнце светит", - подписала ролик Лобода, которая предстала перед фанатами в сексуальном черном купальнике. В кадре знаменитость томно гуляет по берегу моря и демонстрирует все свои прелести.

"Афродита, вышедшая из пены морской", "Вы мотивация! Очень восхищаюсь", "Что нужно для красивого клипа? Красивая женщина, синее море и голубое небо", "Идеальная", "Боже, какая красивая", "Изящная, прекрасна наша Светлана", "Какая солнечная", "Ходячий кусочек секса", "Желанная и безумно талантливая", – отметили восхищенные фанаты. 

Полина ИВАНОВА
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