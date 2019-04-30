Певица давала концерт в откровенном виде

Светлана Лобода в очередной раз возбудила поклонников. Артистка разместила в соцсети видео с одного из своих выступлений. Подписчики реагировали довольно бурно.

В ролике звезда вышла к публике не то в боди, не то в трусах и с голыми ногами. В зале дружно подпевали, пока она, исполняла хит "Парень", двигалась по сцене с танцорами. Певица не подписала видео, ограничившись лишь смайликом в виде сердца.

Фанаты откликнулись на публикацию сразу. Многие, отметив, что побывали в зале, благодарили за доставленное удовольствие, а также восхищались и самой Светланой, и ее номером:

"Сумасшедшие эмоции!", "Вот это взрыв энергии...", "Как всегда, огонь", "Лучшая", "Очень крутая", "Самая наша", "Эта атмосфера...", "Концерт супер", "За это и люблю Ваши концерты – идеальная публика, идеальный артист, идельный концерт, идеальное все".

Однако в жизни Лободы сейчас все не так радужно. В последнее время артистка попала в несколько громких скандалов. Ей потребовался отдых, куда "суперзвезда" и отправилась, сообщив поклонникам, что отправляется "в долгожданный отпуск", под более ранним фото.

"Какой томленый и пряный вгляд! Ты была очень хороша на "Голосе", совместить скромность и сексуальность – это сильно....", "После "Голоса" увидела Вас с другой стороны. Респект!", "Да уж, после всего этого... отдохните", – поделились впечатлениями и советами почитатели таланта певицы.

В минувшую пятницу, 26 апреля, будучи наставницей шоу "Голос. Дети", Лобода испытала огромное потрясение, когда стало известно, что победила дочь певицы Алсу – десятилетняя Микелла Абрамова, – не взятая ею в финал. Во время оглашения результатов голосования Светлана даже отвернулась от сцены и сказала, что запомнит это на всю жизнь.

До этого шумиха возникла вокруг тура артистки по Прибалтике и в Калининграде. Она должна была выступить в Риге, Таллине, Вильнюсе, Клайпеде. Но планы рухнули из-за организатора концертов, который исчез прихватив деньги, и не оплатив площадку для выступления.

Ранее у певицы возникли проблемы в Европе. В Дюссельдорфе организаторы выступлений подали на нее в суд, а также отказались проводить шоу Лободы в Монако из-за того, что певица якобы постоянно нарушала условия контракта, чем причинила вред деловой репутации компании, а также финансовые убытки, писал StarHit.

Между тем на концертах Светлана не раз поражала зрителей откровенным видом. На одном из последних – в Таллине – артистка вышла на сцену в крошечных и очень эротичных костюмах. Могла и разгорячить публику оголенной грудью, что не всем и не всегда приходилось по вкусу, многие возмущались.