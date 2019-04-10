"Вывалила": Лобода показала обнаженный бюст

Украинская артистка превзошла саму себя

Светлана Лобода не против зажечь фанатов пикантными кадрами и делает это регулярно. Теперь вот опубликовала в Instagram видео, которое произвело ошеломляющий эффект на фанатов.

В ролике певица в ярком концертном костюме с открытой спиной и головокружительным декольте, темных очках и красной шубе уверенно прошла за кулисами и, увлажнив горло спреем, отправилась на сцену.

"Походка решает... ррррр".

– сообщила она под видео, наверное, так поделившись собственным опытом.



Комментарии не заставили себя ждать. Только фолловеры сильно разошлись во мнениях.

Многие остались недовольны. Одни ругали Светлану за чересчур откровенный наряд:

"Декольте конечно... сейчас вывалится что-то", "Сиськи решают", "Фу, вульгаризм", "А что с грудью?", "Мать двоих детей... вывалила сиськи... фу, позорище.... еще бы письку показала", "Боже какая она вульгарная".



Представителей сильного пола это, наоборот, завело.

"Жарко", "Видимо сиськи есть только у Лободы", "Можно пожмякать", "Сексуальные сиськи", "Космос и секс",

– поделились впечатлениями возбужденные видом блондинки мужчины.

Возмущенные поведением Лободы не пожалели язвительных замечаний:

"Интересно меня одну она стала бесить? Мне нравится Ваше творчество но отношение к людям у Вас меняется. Спуститесь с небес", "Пафосная она, высокомерная... неприятная... удивляет, что народ так льстит по-ненормальному...", "Какая-то она грубая стала... раньше намного лучше была", "Вся исскуственная, наигранная, фальшивая и пафосная суперзвезда", "Чересчур выпендрежная", "Что-то слишком перебарщивает эта мадам своей "значимостью"... Корона не жмет?", "Зазвездилась, пафосу стало очень много....", "Жлобство", "Походка болотная", "Стиль – все, что было на помойке, то и подобрала",

Были и те, кто разнес певицу за ненатуральность и подражание.

"На нее страшно смотреть, кажется, что сейчас лицо разлетится по швам", "Высокомерная шкура с кучей пластики", "Кусок сала", "Маммопластика видна невооруженным глазом", "Транс" , "Все скопировано с Бейонс",

– грубо высказались такие.

И лишь преданные фанаты защищали любимицу и привычно восхищались ею, осыпая комплиментами: "Ну просто пантера", "Она пример женской энергии и силы! Мать даух детей и сильная женщина! Сама себя сотворила!", "Светлана, Вы невероятная!", "Нереальная энергетика красивой певицы", "Как всегда, шикарна", "Очень круто", "Идеальная", "Самая лучшая", "Великолепная. Сведете меня с ума, Светлана", "Богиня", "Тигрица".

После выступлений в Канаде и Америке Лобода, как известно из ее пубикаций в соцсети, объехала Западную Европу. Там она дала концерты в столицах Британии – Лондоне, Чехии – Праге и Австрии – Вене, а также в главном городе северной части Италии – Милане.



Сейчас, во время небольшого перерыва в гастролях, "суперзвезда" находится в Москве. Она по-прежнему участвует в съемках шоу "Голос. Дети".

В последнее время певица все чаще выходит на сцену в слишком провокационных нарядах. Нередко ее обнаженная грудь почти выпадает из глубокого декольте, может "суперзвезда" и в трусах по сцене попрыгать, и без нижнего белья выйти к публике...