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"Свела с ума поколение": Лобода оголила роскошную грудь

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Артистка появилась в чересчур откровенном виде

В последнее время Светлана Лобода предпочитает выходить на сцену в слишком провокационных нарядах. Чаще всего это открытое сверкающее черное боди. Такой же она предстала и на новых снимках, выложенных в Instagram. Поклонники заволновались.

На половине кадров исполнительница хита "Твои глаза" изображена не только с обнаженными ногами. Ее обнаженная грудь буквально вываливается из глубокого – до талии – декольте.

"Bang bang bang (Бах Бах бах)",

– написано под фотосессией. Видимо, артистка хотела сразить подписчиков наповал.

Самых преданных это не смутило, наоборот, им понравилось. Фанаты привычно восхищались любимицей.

"Когда-то будут говорить, что Лобода свела с ума поколение как минимум", "Горяча и бешена", "Бомба", "Вы, как всегда" прекрасны", "Ох... ну Вы беспощадны", "Супер!.. Вы очень классная!", "Бониня", "Восхитительна", "Очаровательна, превосходна, и сексуальна!", "Лучше всех", "Боже, какая идеальная, Вы точно хотите свести нас всех с ума", "Крутая" "Наряды огонь", "Нло стайл",

– щедро осыпали они Лободу комплиментами. Не позабыли отметить и ее талант.

Однако столь откровенный вид не всем пришелся по вкусу. Недовольные раскритиковали И саму Светлану, и тех, кто ее хвалил:

"Что-то слишком пафосная стала... Перебор", "Ну худая... и все! Люди, очнитесь, не души, ничего..... Только тело...".

В мартовском рейтинге Google певица вошла в топ самых популярных женщин России, обойдя даже Аллу Пугачеву, напоминает сайт "Комсомольская правда". Но популярность пришла к ней не сразу. После ухода из "ВИА Гры" Светлана долго терпела неудачи: на радио ее песни не брали, по телевидению не крутили.

Успех пришел неожиданно – когда приняла артистка предложение никому не известного музыканта из Донецка. Она купила у него песню "Твои глаза", написанную в каморке спортклуба – и получила миллионы просмотров, первые места во всевозможных чартах и целый ворох наград.

Теперь Лободу знают. Она гастролирует по всему миру, и везде с аншлагами. Дав концерты в Канаде и США . "суперзвезда" отправилась покорять Европу. На днях она собрала зрителей в самом престижном зале Лондона, зажгла публику и в Милане.

Концертные наряды певицы нередко вызывали неоднозначную реакцию. Фолловеры уже не раз ругали Светлану за вульгарность. А она продолжает бегать по сцене в трусах, то покажется в платье, из которого выглядывает грудь, то выйдет на сцену без нижнего белья., то сверкнет обнаженными ягодицами...

 

Фоторепортаж
Лобода показалась в странном виде
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Полина ДОРОЖКИНА
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