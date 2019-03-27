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"Стала вульгарной": Лободе досталось за откровенные наряды

Светлана Лобода. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Страсть артистки к обнаженке взбесила поклонников

Светлана Лобода гастролирует по миру. На днях она дала концерт в Ташкенте, на котором в очередной раз показалась в нарядах с чересчур глубоким декольте.

Это видно на фото, опубликованных с того выступления в Instagram. В кадрах грудь певицы едва уместилась в сверкающих золотом платье и черном боди, которые она надевала перед выходом на сцену.

"Yesterday ( вчера) Ташкент🔥,

– сообщила артистка, давая понять, что осталась довольна. И спросила, было ли хорошо тем, кто видел ее выступление.

Фолловеры не поскупились на комментарии. Только не всем понравился вид "суперзвезды". В соцсети разыгрались нешуточные страсти.

Одни подписчики буквально вышли из себя, снова увидев голые прелести Лободы. Они возмущались, не стесняясь в выражениях. Кто-то написал:

"Света, ты стала вульгарной, выставляешь все напоказ свои сиськи и письки, фу!"

Однако и этот комментарий, и другие были поспешно удалены со страницы знаменитости. Зато комплименты, помещенные фанатами, побывавшими на шоу и восхитившимися увиденным, напротив, сохранились все до одного.

"Неземная королева", "Шикарная", "Самая нереальная наша звезда", "Я надеюсь, завтра этот город ее будет стоять. После ваших концертов никогда не знать", "Крутая"," Ташкент покорен суперзвездой. Вы лучшая!", "Потрясающий концерт! Вы реально крутая!", "Было очень жарко", "Демонично",

– хвалили поклонники саму артистку и ее концерт. 

Между тем и ранее к тому, как выгдядит Светлана Лобода, относились неоднозначно. Как-то во время гастролей по Америке, певица выставила обнаженные ягодицы, чем тоже навлекла на себя массу гнева. От нее потребовали "не позорить российских женщин и девушек, быть скромнее" и прикрыться. 

До этого, будучи в Канаде, она так же, как и на новых снимках, почти совсем открыла грудь. Из-за этого некоторые фолловеры даже разочаровались в некогда симпатичной им артистке.  

Уже тогда Светлане стоило задуматься, как не потерять поклонников. Но, как видно "суперзвезде" вся критика нипочем...


Фоторепортаж
Лобода показалась в странном виде
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Полина ДОРОЖКИНА
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