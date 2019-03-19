Секс-фото Лободы из гримерки попало в Сеть

Звезда показала себя во всей красе

Ослепительная Светлана Лобода поделилась со своими подписчиками очередными пикантными образами.

В сторис в Instagram артистка предстала перед поклонниками в нескольких ярких сценических нарядах. Особенно впечатляюще звезда выглядела в блестящем разноцветном комбинезоне с глубоким вырезом. подчеркнувшим ее прелести. Впрочем, не менее эффектно украсила великолепную Светлану и шуба из ярко-красного меха.

В мае прошлого года Лобода стала мамой во второй раз, но это не мешает ей продолжать артистическую карьеру и радовать поклонников великолепной фигурой. Младшую дочь Светланы зовут Тильда – поклонники считают, что это необычное имя мама дала ей не просто так. По слухам, отец малышки – Тилль Линдерманн, фронтмен немецкой группы Rammstein.

Даже в новом видео Светлана дала намек на своего возлюбленного – звезда азартно колотила по барабанной установке, а ведь известно, что на заре своей карьеры Линдеманн был барабанщиком в панк-группе.