Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Секс-фото Лободы из гримерки попало в Сеть

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Звезда показала себя во всей красе

Ослепительная Светлана Лобода поделилась со своими подписчиками очередными пикантными образами.

В сторис в Instagram артистка предстала перед поклонниками в нескольких ярких сценических нарядах. Особенно впечатляюще звезда выглядела в блестящем разноцветном комбинезоне с глубоким вырезом. подчеркнувшим ее прелести. Впрочем, не менее эффектно украсила великолепную Светлану и шуба из ярко-красного меха.

В мае прошлого года Лобода стала мамой во второй раз, но это не мешает ей продолжать артистическую карьеру и радовать поклонников великолепной фигурой. Младшую дочь Светланы зовут Тильда – поклонники считают, что это необычное имя мама дала ей не просто так. По слухам, отец малышки – Тилль Линдерманн, фронтмен немецкой группы Rammstein.

Скриншот www.instagram.com/lobodaofficial

Даже в новом видео Светлана дала намек на своего возлюбленного – звезда азартно колотила по барабанной установке, а ведь известно, что на заре своей карьеры Линдеманн был барабанщиком в панк-группе.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Страшная тайна: от россиян скрыли правду о переговорах по Курилам

Чиновники двух стран тихо решат между собой судьбу островов

Накрыли камуфляжем: малайзийский "Боинг" приземлился на засекреченном аэродроме

Лайнер вместе с пассажирами специально замаскировали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей