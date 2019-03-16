Лобода сверкнула трусами перед поездкой в США

Артистка не стесняется показывать тело после родов

Светлана Лобода не устает выкладывать эротические фото. Певица уже показала фанатам свою фигуру после родов, раздевшись до нижнего белья. На этот раз артистка собралась в американский город Лос-Анджелес и решила порадовать подписчиками новыми сексуальными кадрами.

Светлана, взобравшись на кресло вездехода, в сексуальной позе надела туфли. При этом фанаты обратили внимание на оголившиеся части тела, которые артистка не стала прикрывать. "Такая сладкая😊", "Вау вау вау!!!!! 👍", "Шикарная женщина😍", "Породистая", "Вот это ноги ,огонь", "Охеренная 🤤", "Последнее фото 🔥", "нельзя так с нашими сердечками 🤤".

Напомним, в мае 2018 г. Светлана Лобода стала мамой во второй раз. Дочку назвали Тильдой, поклонники уверены, что в честь отца. По слухам, им является Тилль Линдерманн – солист немецкой группы Rammstein.