Лобода сверкнула трусами перед поездкой в США

Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Светлана Лобода не устает выкладывать эротические фото. Певица уже показала фанатам свою фигуру после родов, раздевшись до нижнего белья. На этот раз артистка собралась в американский город Лос-Анджелес и решила порадовать подписчиками новыми сексуальными кадрами.
Светлана, взобравшись на кресло вездехода, в сексуальной позе надела туфли. При этом фанаты обратили внимание на оголившиеся части тела, которые артистка не стала прикрывать. "Такая сладкая😊", "Вау вау вау!!!!! 👍", "Шикарная женщина😍", "Породистая", "Вот это ноги ,огонь", "Охеренная 🤤", "Последнее фото 🔥", "нельзя так с нашими сердечками 🤤".
Напомним, в мае 2018 г. Светлана Лобода стала мамой во второй раз. Дочку назвали Тильдой, поклонники уверены, что в честь отца. По слухам, им является Тилль Линдерманн – солист немецкой группы Rammstein.
Запад мстит за ноябрьский инцидент в Черном море
Украинцы готовы захватить россиян в рабство, если у Кремля не хватит средств для оплаты