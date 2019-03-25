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Лободу разнесли за выглядывающую грудь из-под мини-платья

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Поп-дива устроила вышла на концерт в провокационном наряде

Обворожительная и эффектная Светлана Лобода – ярая поклонница всего блестящего. Ее наряды ослепляют, как и сама хозяйка. Так, она выложила в Сеть ролик, который начинается кадрами за сценой.

Звезда уверенной походкой идет по коридору. Затем разминается за кулисами разминается. И наконец предстает во всей красе перед зрителями. На Лободе в свете софитов переливается короткое платье с глубоким декольте до самого пояса, которое обтягивает ее стройное тело. А ноги, словно обволакивают, золотые колготки. Фанаты были вне себя от восторга. (Орфография и пунктуация авторские).

"Нельзя подписаться на счастье, но можно подписаться на наш профиль, а это почти то же самое", "Звезда должна блестеть!", "Выход Светланы на сцену это отдельная песня, готова пересматривать и пересматривать каждый раз", "Сочная мадам", "Божественна", "Шикарная", "Красотка!!!!! Супер!!!", "Российская Мадонна",

восхищались наперебой они.

Одна из подписчиц обратила внимание на "естественность" секс-символа современности, у которой нет "губ нарощенных". Назвав Лободу "фарфоровой статуэточкой", она подчеркнула, что Светлана не только внешностью покоряет залы, артистка еще "умеет петь". Но тут обожательнице пришлось несладко.

"Хозяйство налицо", "Раньше нравилась, а сейчас нееет. Вкуса вообще нет, вечно блястящая", "Это шутка такая или вы слепая", "Она вся пластиковая, вы чего??", "Уже все забыли какая она была естественная , вы бы её не узнали", "Естественная и без губ нарощенных? Ухахахахахахазхахп вот это ор!", "Как будто на бокс собралась, меньше иронии драммы",

– парировали завистницы.

Поклонникам зажигательной артистки, которые не пожалели для нее звания "богини красоты", давно известна любовь Лободы к провокационным платьям. Ни для кого не секрет, что ее одежда практически не оставляют свободы для фантазии. А сама Лобода охотно делится все новыми фото и видео, которые еще больше подогревают интерес не только к ее творчеству.

Фоторепортаж
Лобода показалась в странном виде
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Ксения АНДРЕЕВА
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