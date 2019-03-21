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Лобода появилась на сцене без нижнего белья

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица поражает американцев красотой

Светлана Лобода продолжает колесить с концертами по США и не забывает радовать подписчиков пикантными фотографиями. Певица вышла на сцену в сексуальном наряде, который эффектно подчеркивал ее грудь и еле прикрывал ягодицы.

Фанаты пришли в восторг от таких сексуальных кадров. "Тропикана женщина)))) 💋", "Секс -бомба♥", "Огогошеньки😱😊", "Светлана, ну просто шикарная женщина!🙈 Платье великолепное! 💫💫", "Безумно шикарная певица!", "Безумно красивая😍".

При этом некоторые пользователи остались недовольны не только образом Лободы, но и ее творчеством. "Свет, ну емае, как уродка здесь выглядишь...", "Своих песен нет. Петь песни Меладзе. Ниже плинтуса", "Ну а что ж выходила бы сразу голая🤦‍♀️".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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