Лобода появилась на сцене без нижнего белья

Певица поражает американцев красотой

Светлана Лобода продолжает колесить с концертами по США и не забывает радовать подписчиков пикантными фотографиями. Певица вышла на сцену в сексуальном наряде, который эффектно подчеркивал ее грудь и еле прикрывал ягодицы.

Фанаты пришли в восторг от таких сексуальных кадров. "Тропикана женщина)))) 💋", "Секс -бомба♥", "Огогошеньки😱😊", "Светлана, ну просто шикарная женщина!🙈 Платье великолепное! 💫💫", "Безумно шикарная певица!", "Безумно красивая😍".

При этом некоторые пользователи остались недовольны не только образом Лободы, но и ее творчеством. "Свет, ну емае, как уродка здесь выглядишь...", "Своих песен нет. Петь песни Меладзе. Ниже плинтуса", "Ну а что ж выходила бы сразу голая🤦‍♀️".