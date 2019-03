Смело: Лобода показала оголенную грудь

Украинская артистка пустила в ход коварный прием

Светлана Лобода гастролирует по американскому континенту. На своей странице в Instagram она накануне предупредила, что отбыла в Канаду, и уточнила дату начала своего тура.

"We are here Toronto... tomorrow... John Bassett Theatre... Start at 8 PM ("Мы здесь... Торонто завтра... Театр Джона Бассетта... Начало в 8 часов вечера)",

– сообщила "суперзвезда" под снимком, на котором выглядела чересчур откровенно. Фанаты по достоинству оценили кадр. Правда, не все отзывы совпали.

Одним понравилось, как выглядит артистка. Они не пожалели похвал:

"Очарование, мания, искренность, нежность, сила, пронзительный взгляд и манящая улыбка, ты просто удивительный человек, которого природа наградила красотой и харизмой, талантом и умом, чуткостью и смелостью, уверенностью и обаянием", "Шикарный образ", "Отпад", "Четко", "Как всегда, неотразимая!", "Огонь", "Ты мой кумир", "Классная", Обаятельная и сексуальная", "Ничего лишнего, все четко и со вкусом", "Суперзвезда", "Богиня", "Лобода, ты прям фифа зачетная".

Другие, назвав певицу "крутышкой", пожелали ей удачи и "безумной публики". "Давай, Светуль, бомби Торонто! Классного концерта! И драйвового настроения", "Жгите...", "Взорвите всех!" – призвали такие.

Нашлись и недовольные. Они отреагировали тоже бурно: "Ух, просто жесть!", "Что-то какая-то неинтересная стала", "Она не настоящая".

Кто-то даже спутал Светлану с другой певицей: "Марув? Кто это?" Видимо, приняли за MARUV – Анну Корсун, с именем которой недавно был связан громкий скандал на Украине. Она победила в национальном отборе на "Евровидение 2019", но отказалась ехать на конкурс.

Лободе не в новинку блистать обнаженными прелестями. Ее вид на сцене и на кадрах в соцсетях часто провоцировал фолловеров не только на восторги. Может, поэтому артистка закрывает комментарии к некоторым своим постам...