"Лютый секс": Лобода сверкнула прелестями в ванне

Украинская артистка продолжает сражать поклонников наповал

Если раньше Светлана Лобода могла слегка обнажить грудь или выставить напоказ голые ноги, то теперь она зашла еще дальше. "Суперзвезда" показалась абсолютно голой в ванне, пикантные детали не скрылись от фанатов в пене, и те забились в экстазе.

Мало того, певица еще и заинтриговала их. Под снимком она поместила только два слова:.

"На память в инстаграме..."

И хотя рядом стоит хештег #премьераКлипа#завтра, подписчики больше задумались не об этом. Им не дает покоя вид артистки. Одни тут же завалили ее комплиментами.

"Супер", "Огонь" "Красотка", "Сама чувственность и красота", "Нереальная", "Богиня, не иначе", "Пушечка", "Атмосферно", Шик", "Само совершенство", "Изящная", "На высоте, как всегда", – восхищались фанаты певицы.

Другие извергали бурю чувств: "Умираю от идеальности", "Очаровашка!", "Шикарная-то какая, господи", "Ммр", "Откровенно", "Зачем Вы так с нами?", "Света, убиваете своей идеальностью, реально", "Это слишком", "Ты меня так сильно ранишь, медленно и без правил", "У тебя сиськи", "Невероятно просто", "Сердце замирает", "Ой, что-то будет", "Не могу ждать уже".

Мужчины размечтались. "Лютый секс", "Холодными ночами…", "Сгораю вся дотла и к жизни без тебя я привыкаю", "Побольше таких селфи!", "Вот это я удачно зашел", – написали они.

Только строгим сторонникам морали не понравилось увиденное. "Она всегда на фото оголяется, это болезнь?", "А зачем грудь показала?.. Это лишнее...", "А что идеального здесь можно увидеть по фотке – фигуру, внутренний мир человека? Пишете сами не знаете что", – упрекали недовольные.

Но их замечания утонули в потоке сильных эмоций...