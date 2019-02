"Сейчас выпадет": Лобода открыла пышный бюст

Украинская "суперзвезда" в очередной раз засветила пикантные части тела

На сцене Светлана Лобода не раз блистала прелестями во всей их неприкрытой красе. Ее фото и видео в Instagram тоже насыщены эротикой. И на последнем снимке, опубликованном на ее странице, артистка позирует в откровенном наряде – очень коротком платье с умопомрачительно низким декольте, из которого вот-вот выпадет грудь.

Под кадром певица ограничилась лишь короткой фразой "the day is over (день закончился)".

В Сети бурно обсудили фото. И страсти все еще бушуют.

Одни привычно восхищались видом певицы. "Самая идеальная", "Прелесть", "Нереальная", "Как всегда, великолепна", "Просто богиня", "Ты аппетитная, бесподобная, величайшая, грандиозная, дезоксирибонуклеиновая, жаркая, зачарованная, искрометная, йодированная, красивая, ласковая, милая, няшная, окись углерода, прекрасная, радужная, стойка барная, тайная, умелая, фрикаделька, хвоя, цветущая, чувственная, шутливая, эротичная, ювелирная", – хвалили они, заявив, что на Светлане надето "отличное платье".

Мужчины не на шутку разволновались, отметив лишь самую пикантную деталь:

"Сися щас выпадет", "Ну хоть сиськи в конце показала, а то видео ни о чем было бы", "Не думаю, что она их могла накачать", "Твои сиськи сводят нас с ума", "Светик , что ты делаешь?..", "У меня аж наушники выпали из ушей", "Секси-певица", "Лифчик не забыла одеть?"



Злопыхатели тоже не оставили пост без внимания. "Ты уже не девушка, а взрослая женщина, да и еще вульгарная. Сейчас губы не в моде увеличивать, ты выглядишь на больше лет, чем тебе есть, вся перекачанная и почему-то одна", "Пошловато", "Открывают или верх, или низ. Вульгарно", – упрекнули и раскритиковали они артистку.

Однако Светлана может удивить не только обнаженкой. Она способна устроить скандал, да еще какой. Не так давно "суперзвезда" разозлилась на сотрудников московского аэропорта "Шереметьево". Артистке не понравилось, как ее обслужили. Она ругалась и требовала извинений. Потом высказалась о случившемся. Позже выяснилось, что претензии певицы были беспочвенны.