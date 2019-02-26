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Вице-премьера Украины отправили на "Евровидение"

Вячеслав Кириленко. Фото: www.globallookpress.com
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В Незалежной не утихает скандал вокруг конкурса

В национальном этапе отбора победила певица Maruv, но от участия в конкурсе пришлось отказаться, так как девушка планировала в будущем выступать в России, а такое решение украинской стороне не понравилось. Но теперь в Раде нашли нового участника.

Им может стать вице-премьер Вячеслав Кириленко. Его кандидатуру выдвинул депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" – сообщают РИА "Новости".

"Предлагаю Вячеславу Кириленко отправиться вместо Maruv на "Евровидение". Ведь кто же на свете всех милее и патриотичнее, как не сам господин Кириленко", – написал Гончаренко в Facebook.

Кто в итоге будет представлять Украину на "Евровидении" непонятно, ведь Maruv от конкурса отказалась, так как переговоры с Национальной общественной телерадиокомпанией успехом не увенчались.

Сама певица пояснила, что отказалась от участия, поскольку не хочет сковывать себя "кабальными условиями" договора.

 "Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры. Завтра я проснусь с новыми силами – побеждать и популяризировать свою музыку в мире", – добавила певица. 

Ее решение публично поддержала Светлана Лобода, представлявшая Украину на "Евровидении" в 2009 году. Тогда она заняла только 12 место. Сейчас украинская певица переехала в Москву на постоянное место жительства. 

Скриншот instagram.com/lobodaofficial

Раннее Пятый телеканал сообщил, что в Киевской филармонии достойными поездки на международный конкурс считают не тех, кто хорошо поет, а тех, кто правильно отвечает на политические вопросы.


Дарья ПЕТРОВА
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