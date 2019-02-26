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У Индонезии потребовали осудить Россию за Крым

Фото: AP/TASS
Киев свято верит в помощь могущественной Джакарты

Украинские власти не оставляют попыток втянуть как можно больше стран в политическое и военное противостояние с Россией. Теперь очередь дошла и до Индонезии: посол Незалежной обратился к правительству страны с требованием поучаствовать в "восстановлении территориальной целостности" Украины.

Обращение украинского дипломата Владимира Пахиля опубликовало местное издание Sindonews. Заполучить огромную по территории и численности населения страну к себе в союзники Киев решил в связи с тем, что Индонезия на 2019-2020 гг. в четвертый раз в своей истории вошла в число непостоянных членов Совета безопасности ООН.

"Украина призывает Республику Индонезию в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН приложить усилия по прекращению смешанной агрессии России против Украины, включая временную оккупацию Крыма, с конечной целью восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ",

– заявил украинский посол.

В своем заявлении для индонезийской прессы он в красках пересказал историю "незаконной оккупации" Крыма российскими войсками. По словам Пахиля, пять лет назад "российские "зеленые человечки" вошли в Крым без военного пропуска". Первоначально президент РФ Владимир Путин "лгал всему миру" о непричастности Москвы к событиям на полуострове, а затем хвастался удачной операцией по присоединению Крыма, проведенной российскими спецслужбами, отмечается в заявлении.

Фото: commons.wikimedia.org

"Впервые с 1940-х гг. европейская страна насильственно захватила некоторую территорию у своих соседей, что привело к нарушению международного права и порядка", – заключил Пахиль.

Он поблагодарил Индонезию за то, что она была одной из 100 стран, поддержавших резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. Украинский посол говорит подобное не впервые. С подобными благодарностями он уже обращался к властям страны в 2016 г., в ходе визита в Индонезию президента Украины Петра Порошенко, отмечает "Левый берег".

Крым вошел в состав России весной 2014 г. по результатам всенародного референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Почти 97% жителей высказались за выход Крыма из состава Украины. Официальный Киев и большинство стран мира не признали этого решения и считают Крым временно оккупированной территорией Украины.

Андрей ФИЛАТОВ
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