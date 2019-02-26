Украину "заполонят" НАТОвцы

Верховная Рада одобрила во вторник законопроект о допуске иностранных военных на территорию Украины для участия в многонациональных учениях. Как сообщает РБК-Украина, за предложенный Порошенко законопроект проголосовали 263 нардепа. Соответствующий законопроект президент Украины внес в Раду 20 февраля.

Теперь на финансирование расходов, связанных с проведением целого ряда маневров в 2019 году будет потрачено из бюджета 40 млн 220,1 тыс. гривен. Судя по списку предстоящих учений, иностранные военные будут находиться на территории Украины чуть ли не постоянно: Rapid Trident, украинско-американские Sea Breeze, украинско-румынские Riverine, многонациональные Maple Arch-2019 и украинско-британские Warrior Watcher.

Стоит отметить, что иностранные военные и так находятся на Украине на ротационной основе, в частности, американские и британские военные инструкторы работают на Яворовском полигоне в Львовской области. Однако с принятием законопроекта, их численность существенно возрастет.

На всех без исключения учениях будет моделироваться отражение российской агрессии и контрнаступление сил НАТО. Для Украины участие в подобных маневрах крайне важно, так как по мнению киевских властей, оно приближает страну к членству в Североатлантическом альянсе.