Киев уничтожит международное судоходство

Расторжение договора по Азову будет иметь страшные последствия

Решение украинских властей разорвать договор с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря нанесет ущерб не только обеим странам, но и зарубежным судовладельцам. Такое предупреждением чиновникам Незалежной вынес заместитель министра транспорта РФ, руководитель Росморречфлота Юрий Цветков.



"Разрыв (договора) отбросит нас назад, будет правовой вакуум, который не в интересах прежде всего людей, пользователей, мореплавателей, не только российских или украинских – это вообще касается всего международного судоходства. Если будет расторгнут (договор) – это будет серьезный удар со стороны наших соседей по международному судоходству",

– приводит слова чиновника ТАСС.

Эксперты назвали подобную инициативу Киева частью агрессивной антироссийской риторики, которая, однако же, не будет иметь реальных последствий.

"Создание для России неудобств и увеличение количества санкций, пусть и весьма фрагментарных: ЕС в них включает всего восемь человек, а США занимаются недобросовестной конкуренцией в судопроизводстве и разработке углеводородов. Киев считает, что он на правильном пути в поиске поддержки от своих западных союзников, поэтому увеличивает риторику", – заявил в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.

На днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что его страна готовится разорвать договор с Россией по Азовскому морю. По его словам, это может произойти в обозримом будущем, когда у Украины "будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу".

Подобные заявления дипломат делал и в сентябре прошлого года. Тогда он же заявил о необходимости пересмотра всей договорно-правовой базы с Россией.

Прошлым летом Киев отказался продлевать действие Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ от 1997 года. В декабре 2018 г. разрыв соглашения был законодательно оформлен. Наблюдатели отметили, что этот шаг фактически разрушил целую систему базировавшихся на нем двусторонних договоров и соглашений, в том числе и Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года. Этот документ признает воды Азовского моря внутренними водами обеих стран, что позволяет двум государствам на паритетной основе осуществлять полный контроль за происходящим на основе внутреннего законодательства.