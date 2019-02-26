Газовый монополист Украины разочаровал Гройсмана

Незалежная провалила планы по добыче газа

Компания "Нафтогаз Украины" не смогла обеспечить страну собственным топливом. Это признал премьер Владимир Гройсман, выступая во вторник, 26 февраля, на Международном энергетическом форуме в Киеве.

"Я несколько разочарован, мягко говоря, тем, что "Нафтогаз" фактически не выполнил задачу по добыче газа", – заявил Гройсман.

По его мнению, "Нафтогаз" плохо старался, "чувствуя свое монопольное положение", передает "Сегодня". К 2020 г. компания обещала выйти на объем добычи в 27 млрд кубометров в год, это сделало бы Незалежную независимой в плане закупок газа. Теперь же этот счастливый момент отодвигается лет на пять, сожалеет Гройсман.

Впрочем, он верит, что это – вполне достижимая цель. Более того, Украина способна стать крупнейшим поставщиком газа в Европу.

"Из страны импортера нам нужно превратиться в страну, которая может всем спектром энергоресурсов обеспечить себя. Конечно, стратегическая цель – стать страной-экспортером", – подчеркнул премьер.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина слезла с "российской газовой иглы", а депутат Верховной рады Сергей Тарута, баллотирующийся на пост главы государства, указывал на возможности Украины вытеснить с европейского газового рынка Россию.

Впрочем, эти заявления разоблачила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. По ее словам, Украина, как и 5 лет назад, потребляет российское топливо, а все уверения властей, что это не так, являются ложью.