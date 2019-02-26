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Газовый монополист Украины разочаровал Гройсмана

Владимир Гройсман. Фото: www.globallookpress.com
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Незалежная провалила планы по добыче газа

Компания "Нафтогаз Украины" не смогла обеспечить страну собственным топливом. Это признал премьер Владимир Гройсман, выступая во вторник, 26 февраля, на Международном энергетическом форуме в Киеве.

"Я несколько разочарован, мягко говоря, тем, что "Нафтогаз" фактически не выполнил задачу по добыче газа", – заявил Гройсман.

По его мнению, "Нафтогаз" плохо старался, "чувствуя свое монопольное положение", передает "Сегодня". К 2020 г. компания обещала выйти на объем добычи в 27 млрд кубометров в год, это сделало бы Незалежную независимой в плане закупок газа. Теперь же этот счастливый момент отодвигается лет на пять, сожалеет Гройсман.

Впрочем, он верит, что это – вполне достижимая цель. Более того, Украина способна стать крупнейшим поставщиком газа в Европу.

"Из страны импортера нам нужно превратиться в страну, которая может всем спектром энергоресурсов обеспечить себя. Конечно, стратегическая цель – стать страной-экспортером", – подчеркнул премьер.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина слезла с "российской газовой иглы", а депутат Верховной рады Сергей Тарута, баллотирующийся на пост главы государства, указывал на возможности Украины вытеснить с европейского газового рынка Россию.

Впрочем, эти заявления разоблачила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. По ее словам, Украина, как и 5 лет назад, потребляет российское топливо, а все уверения властей, что это не так, являются ложью.

Николай ВИКТОРОВ
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