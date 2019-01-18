Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вранье главы "Нафтогаза" разоблачили

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПризнали: украинцам в Крыму лучше
Проигрыш в суде Швейцарии Киев все равно трактует в свою пользу

Заявления руководителя концерна "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о том, что вердикт Стокгольмского арбитража о взыскании с "Газпрома" $2,56 млрд исполняется, оказались ложью. В четверг, 17 января, стало известно, что Высший суд кантона Цуг Швейцарии отменил постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2, которые Украина хотела зачесть в качестве обеспечения исполнения иска.

"Господина Коболева можно поздравить с очередным разоблачением его вранья. И довольно быстрым, – прокомментировал новость заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. – К сожалению, украинцы занимаются больше внутренним предвыборным пиаром и игрой на неискушенную западную публику вместо поиска конструктивных решений накопившихся проблем", – отметил эксперт в интервью РИА "Новости".

По теме

Впрочем, даже информация о решении Высшего швейцарского суда не заставила руководство "Нафтогаза" стушеваться. Там заявили, что нынешний проигрыш – на самом деле шаг к победе. Исполнительный директор украинского концерна Юрий Витренко поспешил пояснить, что судьи озвучили такой вердикт, дескать, потому что акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, зарегистрированных в Щвейцарии, на самом деле в этой стране нет. Но если бы они были, суд постановил бы наложить на них арест.

"Нужно только найти активы для взыскания. Поэтому мы продолжаем искать активы "Газпрома" в этой стране", – цитируют "Украинские новости" Витренко.

Ранее в Киеве заявили, что активы "Газпрома" арестованы в Голландии, Швейцарии и Великобритании плюс аналогичные запросы поданы еще в три страны.

В феврале 2018 г. Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогаза" о компенсации $4,63 млрд потерянного дохода от транзита за недопоставленные "Газпромом" объемы газа в Европу. Затем сумма была уменьшена до $2,56 миллиарда.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Часики тикают: США подловили РФ на нарушении ДРСМД

Белый дом крепко вцепился в "ракету-нарушителя"

"Справились за 100 фунтов": генерал РФ раскрыл позор Лондона в деле Скрипалей

Британские спецслужбы неумело инсценировали покушение на экс-полковника ГРУ и его дочь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей