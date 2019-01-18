Вранье главы "Нафтогаза" разоблачили

Проигрыш в суде Швейцарии Киев все равно трактует в свою пользу

Заявления руководителя концерна "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о том, что вердикт Стокгольмского арбитража о взыскании с "Газпрома" $2,56 млрд исполняется, оказались ложью. В четверг, 17 января, стало известно, что Высший суд кантона Цуг Швейцарии отменил постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2, которые Украина хотела зачесть в качестве обеспечения исполнения иска.

"Господина Коболева можно поздравить с очередным разоблачением его вранья. И довольно быстрым, – прокомментировал новость заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. – К сожалению, украинцы занимаются больше внутренним предвыборным пиаром и игрой на неискушенную западную публику вместо поиска конструктивных решений накопившихся проблем", – отметил эксперт в интервью РИА "Новости".

Впрочем, даже информация о решении Высшего швейцарского суда не заставила руководство "Нафтогаза" стушеваться. Там заявили, что нынешний проигрыш – на самом деле шаг к победе. Исполнительный директор украинского концерна Юрий Витренко поспешил пояснить, что судьи озвучили такой вердикт, дескать, потому что акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, зарегистрированных в Щвейцарии, на самом деле в этой стране нет. Но если бы они были, суд постановил бы наложить на них арест.

"Нужно только найти активы для взыскания. Поэтому мы продолжаем искать активы "Газпрома" в этой стране", – цитируют "Украинские новости" Витренко.

Ранее в Киеве заявили, что активы "Газпрома" арестованы в Голландии, Швейцарии и Великобритании плюс аналогичные запросы поданы еще в три страны.

В феврале 2018 г. Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогаза" о компенсации $4,63 млрд потерянного дохода от транзита за недопоставленные "Газпромом" объемы газа в Европу. Затем сумма была уменьшена до $2,56 миллиарда.