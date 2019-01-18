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Признали: украинцам в Крыму лучше

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинскую армию подкосили любвеобильные командиры
Киеву посоветовали вести более мудрую социальную политику

Украина зря надеется, что жители Крыма и Донбасса добровольно согласятся вернуться под власть Киева. Об этом заявил украинский политолог и телеведущий Дмитрий Гордон. Причем дело, по его мнению, не в политических взглядах граждан, а в сугубо практических вопросах.

"Люди стремятся туда, где лучше. Поэтому если в Украине будет так хорошо, в оставшейся Украине, поверьте мне, поедут все к нам. А пока чем мы можем соблазнить находящихся в оккупации наших же граждан? В Крыму они получают больше пенсии, чем у нас, а для пенсионеров это первое дело. На Донбассе получают пенсии и украинские, и российские. Двойные получают – значит, им уже лучше", – пояснил Гордон свою точку зрения в эфире телеканала "112".

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По его мнению, власти Украины должны признать этот факт и учесть его в своей политике.

"Государство должно мудро думать об этом", – призвал Гордон. "Мудрых мало", – с сожалением констатировал он.

Ранее ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан сообщил, что, хотя Киев и пытается вернуть Донбасс дипломатическим путем, Генштаб ВСУ уже разработал план силовой операции.

Николай ВИКТОРОВ
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