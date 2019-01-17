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Киев считает пени "долга" России за Крым

Фото: www.globallookpress.com
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В Незалежной потирают руки в ожидании компенсации Москвы за утраченные инвестиции

В украинском государственном "Ощадбанке" посчитали, что РФ должна ему уже $5 млн и каждый день сумма долга увеличивается. Речь идет о вердикте парижского Арбитражного суда от 26 ноября 2018 г. о компенсации Россией убытков, которые понесла Украина в связи с утраченными в Крыму инвестициями.

"Если брать с момента, когда было вынесено судебное решение, до сегодняшнего дня, уже было насчитано $5 миллионов – немаленькие деньги", – цитирует "Новое время" председателя правления "Ощадбанка" Андрея Пышного.

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Он назвал прошлогоднее решение суда в Париже "историческим". Тогда госбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за событий весной 2014-го, когда крымчане на референдуме решили подавляющим большинством вернуться в состав России.

По данным издания, долг Москвы по иску "Ощадбанка" о компенсации убытков ежедневно растет на $97 тысяч.

Напомним, Минюст РФ не признал парижский вердикт. Аргумент Москвы – отсутствие у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска.

Ранее в четверг глава "Нафтогаза" Андрей Коболев похвастался, что компания близка к тому, чтобы взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд, присужденных решением Стокгольмского арбитража больше года назад. Он заявил, что украинский "газовик" уже начал получать деньги, в том числе путем списания из прошлых платежей за транзит. Кроме того, по его словам, примерно в шести юрисдикциях инициированы процессы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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