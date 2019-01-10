"Газпрому" посоветовали не связываться с сумасшедшими

Украинский "Нафтогаз" всех распугал своей неадекватностью

Киевская сторона потеряла остатки здравого смысла, подав очередной иск к российскому газовому концерну. Нет сомнений, что компания "Нафтогаз" превратилась в неприемлемого партнера, с которым лучше не иметь никаких дел. С таким заявлением выступил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.



"У "Нафтогаза" нет оснований требовать компенсации за возможное падение цены украинской газотранспортной системы. Россия за это ответственность не несет. А постоянные иски, шантаж и вымогательство превратили "Нафтогаз" в неприемлемого партнера, с которым разумнее всего не иметь дела", – написал сенатор в своем Twitter.

Тем самым политик прокомментировал вчерашнее заявление главы украинской компании Андрея Коболева о новом иске "Нафтогаза" к "Газпрому". Киев направил в стокгольмский арбитраж исковое заявление в размере $12 млрд из-за возможного падения цены украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией газопроводов в обход Украины.

По словам Коболева, Украина готова отозвать свой иск в том случае, если Россия заключит новое долгосрочное соглашение на транзит газа по украинской территории или заплатит за убытки, которые понесет Киев из-за потери транзита.

"Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные газопроводы) и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться… или изменить его", – приводит слова главы "Нафтогаза" РИА "Новости".

Количество требований и суммы исков, поданных к "Газпрому", действительно свидетельствует о том, что Киев позабыл о всяком чувстве меры. В прошлом году "Нафтогаз" заявил о намерении взыскать с "Газпрома" $2,1 млрд после выигранного арбитража в Стокгольме, а в качестве компенсаций планирует арестовать активы российского концерна в Европе.

Кроме того, Киев инициировал арбитраж, в рамках которого требует от "Газпрома" пересмотреть тарифы на транзит газа в 2018-2019 гг. и компенсировать "недоимки" на $11,6 миллиарда. Наконец, украинцы подали иск против российской компании за "захват" своих активов в Крыму на сумму более $5 миллиардов.

В феврале прошлого года суд в Стокгольме удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на газовый транзит на сумму почти $4,7 миллиарда. С учетом удовлетворенного встречного иска "Газпрома" долг снизили до $2,56 миллиарда. Российская компания обжаловала решение и заявила о расторжении ранее заключенных контрактов с "Нафтогазом".