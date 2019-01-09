Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Нафтогаз" диктует условия "Газпрому"

Фото: www.globallookpress.com
Украина требует от России денег

Глава украинской компании Андрей Коболев заявил, что готов отозвать второй иск к российскому газовому гиганту из стокгольмского арбитража, если в новом долгосрочном транзитном контракте Киеву будут предоставлены гарантии выплаты компенсации.

Коболев подчеркнул в интервью украинскому "Пятому каналу", если российская сторона строит трубопроводы в обход Украины, она должна компенсировать Киеву потери. 

Ранее "Нафтогаз" подал в Стокгольме новый иск против "Газпрома" на 12 млрд долларов. причиной обращения в суд стало падение стоимости ГТС Украины, так как Москва планирует транспортировать газ в Европу в обход Украины. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

США отказались от антироссийских санкций

Американцы не смогли договориться между собой

Живы или нет: что на самом деле случилось со Скрипалями

Беглый российский шпион и его дочь Юлия исчезли навсегда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей