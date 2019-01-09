"Нафтогаз" диктует условия "Газпрому"

Украина требует от России денег

Глава украинской компании Андрей Коболев заявил, что готов отозвать второй иск к российскому газовому гиганту из стокгольмского арбитража, если в новом долгосрочном транзитном контракте Киеву будут предоставлены гарантии выплаты компенсации.

Коболев подчеркнул в интервью украинскому "Пятому каналу", если российская сторона строит трубопроводы в обход Украины, она должна компенсировать Киеву потери.

Ранее "Нафтогаз" подал в Стокгольме новый иск против "Газпрома" на 12 млрд долларов. причиной обращения в суд стало падение стоимости ГТС Украины, так как Москва планирует транспортировать газ в Европу в обход Украины.

