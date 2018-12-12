Российский монополист продолжает не выполнять решение международного арбитража

Киев грозится привлечь концерн "Газпром" к ответу, если он и дальше будет дерзновенно уклоняться от выплаты $2,6 млрд "Нафтогазу" по вердикту Стокгольмского суда. Об этом заявил главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко через интернет.

"Газпром" продолжает дерзко не выполнять решение международного арбитража. Даже несмотря на то, что "Газпром" проиграл в апелляционном суде Швеции по приостановке принудительного исполнения решения арбитража. То есть нет никаких законных оснований у "Газпрома" не платить нам по этому решению. Если подтвердятся недобросовестные действия "Газпрома" по уклонению от исполнения решений судов, они будут привлечены к ответственности", – написал сегодня пан Витренко в своем Facebook.

Он заметил, что данным постом вовсе не жалуется, а пытается объяснить действия компании, "в частности в США по принудительному исполнению".

Пан Витренко подчеркнул, что Штаты не станут "последней юрисдикцией, где "Газпром" ждут проблемы", пока российский концерн не заплатит "Нафтогазу" всю сумму.

Ранее в среду газета "КоммерсантЪ" сообщила, что украинцы привлекают американские суды к разбирательству с нашим газовым монополистом о взыскании $2,6 млрд, которые присудил украинской компании Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого и феврале нынешнего года. "Газпром" обжаловал их в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украинская сторона 30 мая объявила о начале принудительного взыскания денег и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня – в Нидерландах.

