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"Нафтогаз" оберет "Газпром" до нитки

Фото: ITAR-TASS
Украинская компания требует компенсировать переплату за европейское топливо

Российскому топливному монополисту выставлен очередной счет. Теперь "Нафтогаз" вымогает у "Газпрома" более $110 миллионов. Это разница между ценой на голубое топливо в России и в Европе, где Украина была вынуждена покупать газ из-за отсутствия поставок из энергетической сверхдержавы.

О платеже, который компания Незалежной потребует в суде, сообщил главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. "Мы начали новый арбитраж", – предупредил он, передает ТАСС.

Кроме того, Витренко заверил, что Киев готов к новому отопительному сезону, накопив в хранилищах около 16 млрд куб. м газа и сэкономив с прошлого сезона около 2,4 млрд куб. метров.

Завтра, 26 сентября, намечена встреча по газовому вопросу в составе представителей ЕС, РФ и Украины. Трехсторонние переговоры пройдут в Брюсселе. От Киева выступят специалисты экспертного центра компании и Витренко, который намекнул на незначительность предстоящего свидания. По его мнению, разговоры вокруг насущных проблем выльются в демагогию.

"Будем обсуждать отдельные темы. Экспертные консультации – это, честно говоря, [ради того, чтобы] поговорить, – заявил исполнительный директор "Нафтогаза". – Реальных переговоров нет, а консультации напоминают лекцию в университете. Мы сидим с европейцами и рассказываем европейские нормы".

В октябре ожидаются трехсторонние переговоры в таком же формате, правда, уже на высшем уровне. Поэтому Украину представит глава правления энергетической компании Андрей Коболев.

Напомним, в феврале 2018 г. Стокгольмский арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" неустойку за сокращение транзита газа. С учетом взаимных требований первый оказался должен Украине $2,56 миллиарда. В следующем месяце приговор был обжалован, а в мае "Газпром" потребовал полной отмены "транзитного" решения. В конце мая – начале июня "Нафтогаз" уведомил о начале взыскания штрафа через арест европейских активов "Газпрома" в Швейцарии, Британии и Нидерландах. 

В середине июня российский газовый концерн сообщил, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Оксана ПОДТУРКИНА
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