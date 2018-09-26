Президент Незалежной в страхе бегал от россиян по всему зданию и попал к главе МИД РФ

Перед выборами на Украине у лидера страны явно сдают нервы. Вот и в первый день общеполитических дебатов высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН он, пытаясь скрыться от российских журналистов, заскочил в комнату, соседнюю с помещением для встреч делегации России.

При этом некоторые СМИ уверяют, что он все же зашел в кабинет, где в это время находились россияне во главе с главой МИД Сергеем Лавровым. Сообщают, что украинский лидер, молча постояв, развернулся и вышел.

"Наверное, с туалетом перепутал", – пошутил Лавров, комментируя поступок Порошенко, пишут РИА "Новости".

Убегал при этом глава киевской власти от журналистов телеканала "Россия-24", снимавших сюжет в кулуарах ООН. Один из корреспондентов задал ему "неудобный" вопрос о развертывании миротворческих сил ООН на Донбассе.

"Фейк-ньюс", – выкрикнул лидер Незалежной, и, не сбавляя темпа, рванул в двери ближайшей комнаты.