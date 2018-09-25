"Зачистки" перед выборами: Порошенко отчаянно зарабатывает очки

Однако рейтинг действующего президента Украины все равно оставляет желать лучшего

Лидер Незалежной в ежегодном послании отчитался о борьбе с Россией, на которую повесили все неудачи соседнего государства. При этом испорченные отношения с Москвой Петр Порошенко преподносит как некий успех действующей власти.

Своими русофобскими пассажами он пытается заработать очки в преддверии президентской гонки, полагают российские дипломаты, которые ответили на его антироссийские заявления. В МИД РФ напомнили, что накануне, 24 сентября, получили от украинского министерства ноту о "желании Киева прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 г.".

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"Таким образом, дан импульс продолжению процесса "зачистки" всей договорно-правовой базы Украины с Россией", – говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

Там же отмечается, что чересчур обеспокоен надуманным "российским господством" в Азовском море и Керченском проливе глава МИД Павел Климкин. Однако это не помешало украинским судам беспрепятственно пройти под Крымским мостом.

"Очевидно, что в своем безудержном порыве заработать "очки" у украинского электората в контексте приближающейся президентской кампании киевское руководство делает ставку на сиюминутный популистский эффект, игнорируя долгосрочные стратегические интересы собственной страны", – подчеркивается в тексте Министерства иностранных дел РФ.

Наши дипломаты не теряют надежды на добрососедские отношения, поскольку исторически и территориально Россия с Украиной "друг от друга никуда не денутся".

Между тем антироссийские выпады Порошенко не действуют на избирателей Незалежной. Он по-прежнему лидирует в топе антирейтинга украинских политиков. Половина из более 2,5 тысяч опрошенных не будут голосовать за нынешнего президента. С апреля этот показатель увеличился почти на 5%, отмечает социологическая группа "Рейтинг", которая проводила анкетирование с 10 по 18 сентября.

За действующим лидером не угнаться Олегу Ляшко от "Радикальной партии", Юлии Тимошенко от "Батькивщины", сопредседателю "Оппозиционного блока" Юрию Бойко и даже экс-премьеру Арсению Яценюку. Этих кандидатов не поддерживает до четверти избирателей.