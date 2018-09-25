Киев нацелил ракеты на Донбасс

У ВСУ "чешутся руки" применить "Точку-У"

Украинские военные пригрозили "поставить точку" в конфликте в Донбассе и лишний раз козырнули ТРК советского производства "Точка-У".

Видео с имитацией подготовки запуска ракеты было опубликовано на странице Операции объединенных сил в Facebook. На нем ракетчики вскакивают по тревоге, затем едут на своих ТРК к месту стрельб и условно стреляют по противнику, судя по всему, бойцам ДНР и ЛНР или солдатам регулярной российской армии. Картинка запуска ракеты при этом архивная, поэтому авторы ролика существенно сэкономили.

Как говорится в сообщении, расчеты "Точки-У" в считанные минуты поднимаются по тревоге, выдвигаются в нужный район и "наносят эффективный точечный удар по цели противника в оперативной глубине его войск".

Стоит отметить, что "Точка-У" бьет на 120 км и уступает российскому "Искандеру" в разы по точности и убойной силе. Однако до сих пор остается эффективным оружием. В свое время эти комплексы оснащались даже ракетами со специальной ядерной частью мощностью до 100 килотонн, а также боеприпасами с боевым отравляющим веществом (БОВ) "Зоман" или более современным и смертоносным "Р-33".

Даже осколочно-фугасная часть поражала все живое на площади 2-3 га, а кассетная – на 3,5-7 гектарах. Ядерных ракет у Украины не осталось, как, наверное, и БОВ. Однако все остальное вполне может быть.

Некоторые военные эксперты уверены, что в случае обострения конфликта в Донбассе Киев применит "Точку-У", причем под удар могут попасть как ЛНР и ДНР, так и российские подразделения на российско-украинской границе.



