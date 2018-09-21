Не оправдал ожиданий: Европа разочаровалась в Порошенко

Президента Украины лишили почетного гражданства

Новый удар по самолюбию от европейцев получил лидер Незалежной незадолго до выборов, которые пройдут в стране 31 марта следующего года. Теперь его лишили звания "почетный гражданин" итальянского города Верона. По сообщению издания Sputnik Italia, такое решение принял муниципалитет города.

Член городского совета Вито Коменчини рассказал, что отмена вступает в силу с момента принятия.

"Отмена имеет немедленный эффект", – цитирует его издание.

Сообщается, что звание дали Порошенко в мае 2016 года в благодарность за возвращение 17 шедевров, украденных из музея Кастельвеккьо и найденных в Украине. Однако такое решение сразу вызвало протесты со стороны итальянцев и общественных организаций, недовольных политикой Киева на Донбассе.

Ранее сообщалось, что украинский лидер, перестал чувствовать поддержку со стороны собственных избирателей. Так, по данным соцопроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг", Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко (УИСИ), Институтом анализа и прогнозирования, и аналитической группой "Социопрогноз" Киевского пресс-клуба Порошенко находится лишь на десятом месте из 12 в списке кандидатов в президентское кресло с антирейтингом —81,8%, пишет "Украина.ру".

В последнее время в стране сильно укрепились позиции Юлии Тимошенко, которая является одним из основных его соперников на предстоящих выборах. В связи с этим СМИ все чаще стали замечать Порошенко в общественных местах в пьяном виде. Добавляет, видимо, Петру Алексеевичу неприятных ощущений и поведение собственной супруги, которая перестала скрывать свои отношения с вице-премьером Геннадием Зубко.

Лишился он и покровительства "европейских друзей". Теперь он вынужден судиться с ВВС из-за якобы недостоверной информации о том, что приплачивал главе Белого дома Дональду Трампу за встречи.