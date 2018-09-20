Порошенко провалил выступление в Раде

Предвыборную декларацию главы Незалежной назвали пустой болтовней

Президент Украины Петр Порошенко не представляет, как развивать страну. Такой вывод сделал сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Юрий Бойко после оглашения президентского послания в парламенте.

Выступая в Раде в четверг, 20 сентября, Порошенко признал, что украинцы обнищали. Однако не смог сказать, как он может исправить ситуацию.

"Пять лет тому назад был такой лозунг "Жить по-новому". За время реализации этого лозунга девять из десяти украинцев стали нищими", – припомнил президенту Бойко. Он отметил, что гражданам Незалежной не нужны слова. "Они ожидают конкретных результатов и повышения уровня их жизни. Они ждут ответа, когда будут снижены тарифы и цены и преодолена коррупция… Я не услышал, как страна будет двигаться вперед", – приводит ТАСС слова нардепа.

Между тем послание Порошенко Раде большинство расценили как предвыборную декларацию претендента на следующий президентский срок. Выборы должны состояться в марте 2019 года. Пока в лидерах различных рейтингов – глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

"Голоса распределились следующим образом: за Тимошенко – 13%, за Гриценко – 7,5%, за нынешнего президента Петра Порошенко – 7,1%", – подвел итоги соцопроса, проведенного на прошлой неделе Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лисничий. При этом 23% респондентов заявили, что не намерены идти голосовать вообще, сообщает РИА "Новости".